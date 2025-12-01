Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Багато змінних факторів": у Трампа зробили заяви щодо перемовин з Україною

Руслан Іваненко
1 грудня 2025, 23:10
122
США працюють над мирною угодою в Україні і сподіваються завершити війну найближчим часом.
Левитт, Рубио
Українські та американські представники провели кількагодинні переговори з ключових питань / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • США оптимістично налаштовані щодо мирної угоди в Україні
  • Спецпосланець Віткофф вирушає до Москви для продовження переговорів

Адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладання мирної угоди в Україні. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Sky News.

За її словами, американські переговорники та сам Трамп "дуже наполегливо працювали над цим", а переговори з українською стороною були "дуже хороші". Наразі спеціальний посланець Стів Віткофф прямує до Росії.

відео дня

"Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", – додала Левітт.

Рубіо про складність переговорів

Водночас державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після переговорів з Україною "попереду ще багато роботи".

"Це делікатне питання. Воно складне. Є багато змінних факторів, і, очевидно, є ще одна сторона, яка повинна бути залучена до цього процесу, і це продовжиться наприкінці цього тижня, коли (Стів – ред.) Віткофф поїде до Москви", – наводить його слова The Hill.

Зазначається, що переговори між представниками України та США 30 листопада тривали кілька годин. Основними перешкодами для укладання угоди залишаються гарантії безпеки для України та питання територіальних поступок.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи піде Росія на закінчення війни - думка експерта

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що Путін уникатиме прямої відмови ініціативам США, одночасно супроводжуючи їх численними умовами та застереженнями.

На думку Невзліна, Москва й надалі маніпулюватиме переговорним процесом, ухиляючись від рішень і вигадуючи підстави для зриву будь-яких домовленостей. Путін, за його оцінкою, демонструє готовність продовжувати війну та не розглядає можливість припинення бойових дій навіть у сценаріях, вигідних для Росії. Він сподівається, що США усвідомлять цю позицію й будуть чинити тиск на тих, хто безпосередньо відповідальний за ескалацію конфлікту.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Крім того, у Флориді відбувся черговий раунд переговорів між представниками України та США. Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров зробили короткі коментарі, наголосивши на результативності перемовин та важливості подальшої стратегічної взаємодії.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити до Москви узгоджений з Україною "мирний план".

Читайте також:

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирні переговори Мирний план Трампа Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж українського кордону: які області під загрозою

Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж українського кордону: які області під загрозою

00:08Війна
"Багато змінних факторів": у Трампа зробили заяви щодо перемовин з Україною

"Багато змінних факторів": у Трампа зробили заяви щодо перемовин з Україною

23:10Світ
Ситуація критична: DeepState розкрив деталі боїв за ключові міста Донеччини

Ситуація критична: DeepState розкрив деталі боїв за ключові міста Донеччини

22:03Фронт
Реклама

Популярне

Більше
ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

01:03

Герасимов прозвітував про "успіхи" на фронті: у Генштабі ЗСУ відповіли

00:08

Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж українського кордону: які області під загрозою

00:01

"Золоте правило" для дизельних авто: як проста звичка здатна зберегти двигун

01 грудня, понеділок
23:55

Наречений Лесі Нікітюк показав "закулісся" життя з ведучою

23:15

Жир зникне за лічені хвилини: експерт пояснив, як легко очистити скляні дверцята духовки

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
23:10

"Багато змінних факторів": у Трампа зробили заяви щодо перемовин з Україною

22:53

Здатні служити десятиліттями: ТОП-5 найкращих дешевих авто з вторинного ринку України

22:03

Ситуація критична: DeepState розкрив деталі боїв за ключові міста Донеччини

20:49

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчіВідео

Реклама
20:44

У Покровську з’явилася нова "смертельна зона": військовий описав, що там відбувається

20:27

"Усе програв": легенда київського "Динамо" розповів, чому його заарештували в Польщі

20:12

Справа "Мідас": Міндічу заочно обрали запобіжний захід

19:46

"Зараз мені цікава тільки одна людина": Усик назвав пріоритетного суперника

19:43

База запуску "Шахедів" злетіла у повітря: ССО провели успішну операціюВідео

19:39

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

19:37

Сніг, дощі та туман: у яких регіонах буде мряка та мороз

19:36

"Спасибі тобі. Побачимося": на війні загинув екс-режисер "Орла і Решки"

19:35

Ноги будуть теплими навіть у люті морози: простий трюк із взуттям, який працює

19:25

"Є достойні люди": Зеленський зробив заяву щодо нового глави Офісу президента

19:10

Втрати окупантів за листопад: невтішна статистикаПогляд

Реклама
18:53

Росія заявляє про захоплення: Зеленський розповів про ситуацію у Куп’янську

18:45

Вдалось досягти значного прогресу: Умєров розповів про результати переговорів у США

18:45

Що приготувати на стіл, щоб 2026 рік приніс удачу - список страв

18:41

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 2 грудня

18:21

Малюк ввів "санкції" проти "тіньового флоту" рф. Це козир у мирних перемовинах, — експерт

17:59

РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпекуВідео

17:58

"Багато не потрібно": відомий співак розповів про свої доходи під час війни

17:48

В Україні змінять умови "Національного кешбеку" - до чого готуватись українцям

17:43

Грудень розпочнеться з несподіваних погодних сюрпризів: синоптики здивували прогнозом

17:22

Росіяни вперше запустили "шахед", озброєний ракетою - Флеш

17:10

Будинок "Синевір" у ЖК "Патріотика" введено в експлуатацію, – Молчанова актуально

16:52

"Назад не повернешся": Олена Тополя голосно натякнула на причину розлучення

16:52

Чому собаки виють на сирену: ветеринар назвала причиниВідео

16:48

Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

16:48

Одяг на батареї сушити не можна: екперти назвали цілих дві причини

16:47

Спрацює навіть в старих моделях: як легко підключити телефон до радіо в авто

16:47

Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

16:35

Росіяни намагаються прорватися до логістичних коридорів ЗСУ: що відомо

16:08

Найбільше просування РФ за рік: названо території, які окупував ворог

15:53

РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдyВідео

Реклама
15:41

Офіційна заява для преси компанії "ТОВ Трипільське Сонце"

15:34

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали йогоВідео

15:33

"З-під Пітєра привезли": відео зі зйомок "Холостяка" спричинило скандал у мережіВідео

15:33

Як назвати дитину у 2026 році: красиві українські імена, про які вже всі забулиВідео

15:32

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці корабля під час шторму за 65 с

15:28

Куди варто вкласти 100 тис. гривень: експерт назвав найприбутковіші варіанти

14:56

Люди влаштували бунт: обурені жителі Маріуполя звернулися до Путіна з вимогою

14:47

В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

14:46

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

14:41

Жінка клонувала покійного собаку за $50 тисяч, але незабаром пошкодувала

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти