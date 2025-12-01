"Багато змінних факторів": у Трампа зробили заяви щодо перемовин з Україною

США працюють над мирною угодою в Україні і сподіваються завершити війну найближчим часом.

Українські та американські представники провели кількагодинні переговори з ключових питань / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

США оптимістично налаштовані щодо мирної угоди в Україні

Спецпосланець Віткофф вирушає до Москви для продовження переговорів

Адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладання мирної угоди в Україні. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Sky News.

За її словами, американські переговорники та сам Трамп "дуже наполегливо працювали над цим", а переговори з українською стороною були "дуже хороші". Наразі спеціальний посланець Стів Віткофф прямує до Росії.

"Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", – додала Левітт.

Рубіо про складність переговорів

Водночас державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після переговорів з Україною "попереду ще багато роботи".

"Це делікатне питання. Воно складне. Є багато змінних факторів, і, очевидно, є ще одна сторона, яка повинна бути залучена до цього процесу, і це продовжиться наприкінці цього тижня, коли (Стів – ред.) Віткофф поїде до Москви", – наводить його слова The Hill.

Зазначається, що переговори між представниками України та США 30 листопада тривали кілька годин. Основними перешкодами для укладання угоди залишаються гарантії безпеки для України та питання територіальних поступок.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи піде Росія на закінчення війни - думка експерта

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що Путін уникатиме прямої відмови ініціативам США, одночасно супроводжуючи їх численними умовами та застереженнями.

На думку Невзліна, Москва й надалі маніпулюватиме переговорним процесом, ухиляючись від рішень і вигадуючи підстави для зриву будь-яких домовленостей. Путін, за його оцінкою, демонструє готовність продовжувати війну та не розглядає можливість припинення бойових дій навіть у сценаріях, вигідних для Росії. Він сподівається, що США усвідомлять цю позицію й будуть чинити тиск на тих, хто безпосередньо відповідальний за ескалацію конфлікту.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Крім того, у Флориді відбувся черговий раунд переговорів між представниками України та США. Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров зробили короткі коментарі, наголосивши на результативності перемовин та важливості подальшої стратегічної взаємодії.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити до Москви узгоджений з Україною "мирний план".

Читайте також:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

