Підсумки зустрічі Зеленського і Шольца в Києві: всі подробиці

Зеленський і Шольц / reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого прибув до Києва, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Візит Олафа Шольца став першим після обрання його на посаду канцлера.

Як заявив на брифінгу Володимир Зеленський, він обговорив з канцлером Німеччини юридичні гарантії захисту України.

"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє європейської безпеки. Говорили про закладку конкретних юридичних гарантій, здатних захистити Україну", - сказав Зеленський.

Президент України також заявив, що в ході переговорів з німецьким канцлером обговорювалися ключові підходи до створення архітектури безпеки в Європі.

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Санкції і Північний потік-2

Зеленський підкреслив, що на тлі погроз проти Росії слід застосувати серйозні санкції.

Крім того, президент не оминув тему Північного потоку-2.

За словами Зеленського, Німеччина повинна стати гарантом збереження транзиту російського газу через територію України.

Німеччина виділить Україні 150 млн євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про виділення нових кредитів для України. Один з них - на суму 150 млн євро - це швидка виплата.

"Я можу оголосити швидку виплату 150 млн євро з поточного незв'язаного фінансового кредиту. І можу оголосити новий незв'язаний кредит", - заявив Шольц.

Відмова від НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вступити в НАТО. Однак деякі країни натякають на ризики зі вступом України до Альянсу.

"Що стосується заяви нашого посла, відповідь Кулеби була офіційною і предметною. Чи правильно ми всі його зрозуміли чи неправильно? У тому, що він сказав, слід звернути увагу на деякі деталі. Сьогодні деякі лідери трохи натякають Україні, що можна не ризикувати і не піднімати постійно питання про членство в НАТО, тому що ці ризики пов'язані з реакцією РФ... Мені здається, що ніхто цього вже не приховує і ми повинні бути відвертими, це рішення залежить від нас", - заявив він.

"Втеча олігархів" з України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про те, що напередодні країну покинули кілька десятків чартерів з народними депутатами, олігархами і бізнесменами. Зокрема, він закликав їх повернутися протягом 24 годин.

"Я від себе хочу попросити, щоб протягом 24 годин вони повернулися в країну. Вважаю, що вони повинні повернутися, інакше нам потрібно всім як державі, як керівництву, робити висновки", - зазначив Зеленський.

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Що відомо про візит Шольца в Україну

Німецький канцлер прилетів в Україну 14 лютого. Вже 15 лютого Шольц полетить до Москви і буде говорити з президентом Росії Володимиром Путіним.

Перед своїми візитами Шольц чітко окреслив, що чекає від Росії деескалації. Він підкреслив - подальша військова агресія Кремля матиме дуже серйозні наслідки.

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