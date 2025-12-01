Рус
Ситуація критична: DeepState розкрив деталі боїв за ключові міста Донеччини

Руслан Іваненко
1 грудня 2025, 22:03
Противник підсилює свої підрозділи на вже зачищених територіях, намагаючись закріпитися в регіоні.
Українські війська проводять зачистку районів

Коротко:

  • Російські окупанти атакують Покровськ і Мирноград
  • Ситуація в регіоні залишається критичною
  • Українські війська тримають оборону та ведуть зачистку районів

Російські загарбники продовжують спроби захопити Покровськ та Мирноград на Донеччині. Ситуація в регіоні залишається критичною, але українські сили активно обороняють територію.

"Противник продовжує розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль в районі. Найбільше фіксацій ворога здійснюється в центральній та північній частинах міста", – повідомляє моніторинговий проєкт DeepState в Telegram.

Захисники України здійснюють зачистку окремих районів, при цьому основні операції ведуться за допомогою дронів, які постійно намагаються виявити та знищити противника. Окупанти продовжують підсилювати свої підрозділи в уже зачищених районах.

Проблемні ділянки

Особливо проблемною залишається ділянка поблизу населеного пункту Рівне та на відтинку між Покровськом і Красним Лиманом. Тут противник облаштовує засідки, мінує територію та встановлює інженерні загородження:"Це ускладнює логістику через дану місцевість і ставить під велике питання пересування в напрямку Мирнограда".

Логістика та обмежене пересування

Наразі доставка ресурсів у Мирноград здійснюється за допомогою наземних роботизованих комплексів та дронів.

"Техніка чи автомобілі вже довгий час не застосовуються, а кожне фізичне висування в якусь точку – це майже 100% потрапляння в засідку противника та входження з ним у вогневий контакт. Зокрема, бійці нарікають, що окрім своїх зон відповідальності, вони отримують задачу утримувати відповідний 'перешийок', що вимагає додаткових ресурсів, хоча було б доцільніше віддати цю ділянку додаткових підрозділам, які забезпечать проходження логістики і розвантажать ресурси інших бригад", – йдеться у повідомленні.

Битва за Покровськ та Мирноград триває, а ситуація на фронті залишається напруженою.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Які подальші плани РФ - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, оцінює, що під час зимового наступу основною метою РФ буде захоплення Донецької та Запорізької областей.

"Абсолютно точно росіяни намагатимуться розтягувати нас по флангах, зокрема в Харківській області, в районі Вовчанська, тобто на Куп’янському напрямку. Плюс у Херсонській області противник продовжить тиснути на Херсон", — зазначає експерт.

За його словами, ці дії свідчать про прагнення РФ створити стратегічний тиск на ключові регіони та спробувати перегрупувати сили для наступальних операцій у зимовий період.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, окупаційні війська країни-агресорки Росії повільно просуваються у Покровську, що у Донецькій області. При цьому противник зазнає великих втрат і досі не може захопити місто.

Крім того, у 7-му корпусі ДШВ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку, де фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Втім, попри складну обстановку, ЗСУ продовжують стримувати ворога.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп’янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

