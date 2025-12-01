Рус
Що приготувати на стіл, щоб 2026 рік приніс удачу - список страв

Віталій Кірсанов
1 грудня 2025, 18:45
Оскільки Кінь - травоїдна тварина, то основу частувань на святковому столі мають становити свіжі овочі, фрукти, зелень, крупи та злаки.
Що приготувати на стіл, щоб 2026 рік приніс удачу
Що приготувати на стіл, щоб 2026 рік приніс удачу / колаж: Главред, фото: скрін відео instagram.com/alionakarpiuk/, depositphotos.com/ua/

Ви дізнаєтеся:

  • Що має бути на столі в рік Коня-2026
  • Як оформити стіл у стилі Вогняного Коня

Символом 2026 року за східним календарем буде Червоний Вогняний Кінь - символ сили, пристрасті, енергії та свободи. Кажуть, що якщо зустріти свято в злагоді з його смаками, то господиня року відповість удачею, енергією і благополуччям. Тому до новорічного меню варто підійти особливо уважно - розповідаємо, які страви припадуть до смаку Коня і що потрібно готувати на Новий рік 2026. Про це пише Главред із посиланням на УНІАН.

Що має бути на столі в рік Коня-2026

Оскільки Кінь - травоїдна тварина, то основу частувань на святковому столі мають становити свіжі овочі, фрукти, зелень, крупи і злаки. Новорічний стіл рекомендують зробити рясним, різноманітним і "живим", але при цьому не перевантажувати важкими м'ясними стравами.

Відіграють також роль кольори й оформлення - що яскравіший, натуральніший і апетитніший вигляд мають страви, то прихильнішим буде символ року. Віддавайте перевагу простим, домашнім рецептам, приготованим із душею - таку їжу Кінь любить найбільше.

Головний акцент новорічного столу - звичайно ж, свіжа зелень. Постарайтеся прикрасити нею кожну страву.

Отже, що готувати цього року на Новий рік:

  • із закусок - це можуть бути яскраві овочеві нарізки, рулет із лаваша - рецепт може бути як з овочами, так і з сиром, різні канапе, фруктові асорті;
  • на гаряче - запечена курка, риба - обов'язково з овочами, гуска або качка з яблуками і чорносливом, рагу з овочів, овочева запіканка, плов;
  • з напоїв - компот, сік, морс, фруктові коктейлі;
  • на десерт - фруктовий салат, желе, пироги з ягодами і фруктами.

Овочі можуть бути в будь-яких варіаціях - запечені, тушковані або свіжі, але ось картоплі краще використовувати по мінімуму, а ось овочевих салатів нехай буде побільше. Наприклад, в улюблений "Олів'є" можна додати яблуко або ж приготувати салат "Гранатовий браслет", а також "Грецький салат".

Від жирного магазинного майонезу краще відмовитися - використовуйте замість нього сметану, несолодкий йогурт або ж приготуйте домашній майонез.

Фрукти та ягоди підійдуть будь-які, але бажано, щоб удосталь були червоні відтінки - яблука, гранати, червоний виноград та інші. Горіхи - на ваш смак.

Як оформити стіл у стилі Вогняного Коня:

  • використовуйте "правильні" кольори - зелені, коричневі, бежеві відтінки із золотими акцентами;
  • з матеріалів вибирайте дерево, льон, бавовну, кераміку;
  • з декору - хвойні композиції, шишки, свічки, мандарини.

Постарайтеся загалом створити атмосферу природної гармонії та гостинності.

Що можна і не можна ставити на Новорічний стіл 2026
Що можна і не можна ставити на Новорічний стіл 2026 / Главред - інфографіка

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Новорічні свята новорічна ялинка Новорічна ніч новорічний стіл рецепти на Новий рік Новий рік 2026
Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

