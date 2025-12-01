Що приготувати на стіл, щоб 2026 рік приніс удачу - список страв

Ви дізнаєтеся:
Символом 2026 року за східним календарем буде Червоний Вогняний Кінь - символ сили, пристрасті, енергії та свободи. Кажуть, що якщо зустріти свято в злагоді з його смаками, то господиня року відповість удачею, енергією і благополуччям. Тому до новорічного меню варто підійти особливо уважно - розповідаємо, які страви припадуть до смаку Коня і що потрібно готувати на Новий рік 2026. Про це пише Главред із посиланням на УНІАН.
Що має бути на столі в рік Коня-2026
Оскільки Кінь - травоїдна тварина, то основу частувань на святковому столі мають становити свіжі овочі, фрукти, зелень, крупи і злаки. Новорічний стіл рекомендують зробити рясним, різноманітним і "живим", але при цьому не перевантажувати важкими м'ясними стравами.
Відіграють також роль кольори й оформлення - що яскравіший, натуральніший і апетитніший вигляд мають страви, то прихильнішим буде символ року. Віддавайте перевагу простим, домашнім рецептам, приготованим із душею - таку їжу Кінь любить найбільше.
Головний акцент новорічного столу - звичайно ж, свіжа зелень. Постарайтеся прикрасити нею кожну страву.
Отже, що готувати цього року на Новий рік:
- із закусок - це можуть бути яскраві овочеві нарізки, рулет із лаваша - рецепт може бути як з овочами, так і з сиром, різні канапе, фруктові асорті;
- на гаряче - запечена курка, риба - обов'язково з овочами, гуска або качка з яблуками і чорносливом, рагу з овочів, овочева запіканка, плов;
- з напоїв - компот, сік, морс, фруктові коктейлі;
- на десерт - фруктовий салат, желе, пироги з ягодами і фруктами.
Овочі можуть бути в будь-яких варіаціях - запечені, тушковані або свіжі, але ось картоплі краще використовувати по мінімуму, а ось овочевих салатів нехай буде побільше. Наприклад, в улюблений "Олів'є" можна додати яблуко або ж приготувати салат "Гранатовий браслет", а також "Грецький салат".
Від жирного магазинного майонезу краще відмовитися - використовуйте замість нього сметану, несолодкий йогурт або ж приготуйте домашній майонез.
Фрукти та ягоди підійдуть будь-які, але бажано, щоб удосталь були червоні відтінки - яблука, гранати, червоний виноград та інші. Горіхи - на ваш смак.
Як оформити стіл у стилі Вогняного Коня:
- використовуйте "правильні" кольори - зелені, коричневі, бежеві відтінки із золотими акцентами;
- з матеріалів вибирайте дерево, льон, бавовну, кераміку;
- з декору - хвойні композиції, шишки, свічки, мандарини.
Постарайтеся загалом створити атмосферу природної гармонії та гостинності.
