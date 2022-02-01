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Новий удар по Росії, але без зброї для України: у ФРН назвали план допомоги Києву

1 лютого 2022, 16:44

Німеччина розглядає будь-які варіанти допомоги Україні у разі посилення військової агресії Москви, сказав Александер Ламбсдорф.

Німеччина
Німеччина наразі не планує постачати зброю Україні і має намір зосередитися на дипломатії / Фото: УНІАН

Берлін наразі працює на дипломатичному напрямку з метою вирішення ситуації навколо України. Тому німецька держава поки що не розглядає можливість постачань зброї Києву. У разі посилення російської агресії розглядаються всі варіанти допомоги українській державі. Питання загрози Росії щодо України слід було б винести на розгляд Генасамблеї ООН, тому що там у росіян немає права вето. Про це заявив віцеглава фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер Ламбсдорф.

Як повідомляє Deutsche Welle, він розповів про те, що Берлін підтримує Київ нелетальними компонентами і надає економічне сприяння. У разі ескалації російсько-українського конфлікту будуть розглянуті всі варіанти допомоги Україні.

читайте такожПостачання зброї Києву і загроза вторгнення РФ в Україну: у ФРН назвали головну мету в боротьбі з Москвою"Ми підтримуємо Збройні сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в ЄС для українських товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо Україні, як можемо", - сказав парламентарій.

За його словами, наразі ставка йде на перемовний процес. У дипломатії є ще багато механізмів, які можна було б розглянути.

Наприклад, Ламбсдорф запропонував винести питання агресії Росії проти України на розгляд не Ради безпеки, а Генеральної асамблеї. У ГА у Росії немає права на вето.

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Питання постачань Німеччиною зброї Україні

У грудні минулого року у виданні Дзеркало тижня з'явилася стаття про те, що Німеччина заблокувала передачу Україні протидронових гвинтівок, куплених Києвом через структуру НАТО. Київ намагався вирішити це питання під час останнього візиту Ангели Меркель, проте врегулювати ситуацію не вдалося.

Пізніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що ФРН в листопаді 2021 року не дозволила Києву придбати антидронові рушниці і антиснайперські системи через агентство Північноатлантичного альянсу із закупівель. Антидронову зброю купити все ж таки дозволили, визнавши її нелетальною. Міністр назвав рішення про блокування вкрай несправедливим, особливо враховуючи ситуацію з Північним потоком-2.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву, згідно з якою Берлін не планує постачати зброю Україні. Німецька держава працюватиме над запобіганням військового вторгнення Росії на територію української держави за допомогою дипломатії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Києві розчаровані відмовою Берліна постачати оборонну зброю. Як вважає дипломат, "українці пам'ятатимуть про це десятиліттями".

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