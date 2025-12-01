У Покровську з’явилася нова "смертельна зона": військовий описав, що там відбувається

У Покровську на сьогодні складні погодні умови – щільний туман, низька видимість.

Військовий розповів про нову вагому kill-зону в Покровську / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Основні факти:

Лінія боєзіткнення в Покровську нині проходить по залізничній колії

Густий туман і низька видимість створюють "сірі зони"

Українські підрозділи активно знищують ворожу піхоту штурмовими діями та керованими авіакомплексами

У Покровську ситуація залишається напруженою: лінія боєзіткнення нині проходить просто по залізничній колії. Про це в ефірі Київ24 повідомив начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади Артем Прібильнов.

За його словами, місто накрили складні погодні умови - густий туман і низька видимість. Це ускладнює виявлення противника, який намагається просочуватися малими групами. У результаті з’являються так звані "сірі зони" - території, що не контролюються жодною зі сторін.

Прібильнов наголосив, що залізнична колія стала серйозною перепоною для ворога: відкрита місцевість перетворилася на небезпечну "kill-зону", де українські підрозділи активно знищують противника штурмовими діями та керованими авіакомплексами.

"У Покровську дуже багато ворожої піхоти, її постійно знищують. Іноді це виглядає як дуже моторошні картини", - зазначив офіцер.

Він додав, що глинистий ґрунт ускладнює пересування противника, а погодні умови водночас створюють і проблеми, і можливості для українських військових. Зокрема, туман дозволяє проводити ротацію сил менш помітно.

Які подальші плани РФ - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду заявив, що під час зимового наступу росіян їхнім основним завданням буде - захоплення Донецької та Запорізької областей.

"Абсолютно точно росіяни будуть розтягувати нас по флангах, зокрема, в Харківській області, в основному - в районі Вовчанська, тобто на Куп'янському напрямку. Плюс - у Херсонській області, де противник продовжить тиснути на Херсон", - вважає він.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України зупинили окупаційні війська країни-агресорки Росії вздовж залізниці на півночі міста Покровськ, що у Донецькій області. Українським військовим вдалося зайняти правильну смугу оборони.

Раніше командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що Покровськ продовжує оборонятися, і українські сили досі утримують свої позиції у місті та контролюють частину його районів.

Напередодні повідомлялося, що у Покровську щільний туман суттєво ускладнив роботу українських підрозділів, особливо повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливість виявляти та знищувати противника.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

