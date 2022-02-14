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Протягом 24 годин - повернутися до України: Зеленський звернувся до олігархів і нардепів

14 лютого 2022, 16:34

Якщо парламентарі і олігархи не повернуться на територію країни, влада зробить відповідні висновки, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Володимир Зеленський / Reuters

Олігархи і депутати, які перебувають за кордоном, в ситуації, що склалася, повинні повернутися на територію України протягом 24 годин. Інакше керівництво держави зробить відповідні серйозні висновки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час брифінгу з канцлером ФРН Шольцем він сказав про те, що українці, які виїхали за кордон, повинні повернутися додому протягом доби. Влада закликає, щоб вони в складний момент прибули до країни.

"Люди, які перебувають за кордоном, депутати різних партій... ми повинні давати їм сигнал від держави, Верховної Ради, спікера, Я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб протягом 24 годин вони все ж повернулися в країну. Вважаю, що вони повинні повернутися", - сказав Зеленський.

Також він додав, що якщо вони не відгукнуться на дане прохання, влада України зробить відповідні висновки.

"Інакше потрібно робити нам усім, як державі та керівництву, робити серйозні висновки. І, повірте, ми їх зробимо", - додав президент.

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Крім того, гарант уточнив, що з олігархами в країні існують проблеми, але держава не впливатиме на великий бізнес.

"Я вважаю, велика проблема з цими олігархами. Держава на бізнес впливати не може і не буде. Вони свій вибір вже зробили, але повинні повернутися в країну. Вони всі учасники приватизації, держава їм дала великий шанс", - підкреслив Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського і Шольца в Києві

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 14 лютого, провів переговори в Києві з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Діалог відбувся на тлі повідомлень про загрозі військового вторгнення Росії на територію України.

Сторони обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі, ситуацію з газопроводом Північний потік-2, надання фінансової допомоги Києву від Берліна, гарантії безпеки для України та інші теми. Переговори тривали майже 2 години.

За словами Шольца, Зеленський пообіцяв надати документи щодо імплементації "особливого статусу" Донбасу виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Зеленський закликав олігархів і депутатів повернутися на територію України протягом 24 годин. Інакше держава прийме відповідні "серйозні висновки".

Шольц розповів про те, що в Німеччині вивчають питання надання зброї Україні, однак про будь-які рішення в Берліні говорити поки не готові.

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Володимир Зеленський новини України
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