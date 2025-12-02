Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж українського кордону: які області під загрозою

Путін заявив про намір розширити окупацію на прикордонні. Ймовірно, йдеться про Харківщину, Сумщину та Чернігівщину.

Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж українського кордону / Колаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Головне:

Путін наказав створити "зону безпеки" вздовж північного кордону України

Ймовірно, йдеться про спроби окупації прикордонних територій України

Наразі армія РФ утримує невеликий плацдарм на Сумщині та наступає біля Вовчанська на Харківщині

Російський диктатор Володимир Путін під час наради з російським військовим керівництвом заявив, що Росії нібито необхідно створити так звану "зону безпеки" вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ".

Імовірно, йдеться про розширення окупації на прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Його заяву цитують російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, це має забезпечити "захист російських територій", однак фактично заява означає спробу розширити зону контролю на прикордонні території України.

Під час виступу російський диктаор також повторив маніпулятивну тезу, назвавши ситуацію на фронті "трагедією для українського народу".

Станом на сьогодні окупанти контролюють невеликий плацдарм на півночі Сумської області, а також ведуть наступальні дії в деяких прикордонних районах Харківської області - зокрема, в районі Волчанська.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначає, що росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами. Він додає, що це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії.

"Станом на зараз, частина Вовчанська під контролем Сил оборони України, також ворог не захопив Купʼянськ, але брехав про це. Важкі бої на фронті тривають, ворог кидає багато сил.", - додає Коваленко.

