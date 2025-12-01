Росія заявляє про захоплення: Зеленський розповів про ситуацію у Куп’янську

Українські сили відбивають атаки та утримують позиції, попри спроби росіян просунутися на кількох напрямках.

Глава держави підкреслив успіхи на Куп’янському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, DeepState, 14-та ОМБр

ЗСУ майже повністю зачистили Куп’янськ

РФ заявляє про "контроль", але наступи безуспішні

На Куп’янському напрямку — найбільші успіхи України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп’янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Ситуація на фронті

За словами Зеленського, російські війська продовжують здійснювати окремі наступальні дії, однак жодна з них не мала успіху. Він підкреслив, що найвідчутніші результати української армії зараз саме на Куп’янському напрямку.

"Безумовно, точаться складні бої в самому Покровську та інших напрямках. Проте найбільше успіхів у наших військових саме на Куп’янському напрямку. Росія заявляє, що захопила Куп’янськ, але насправді ми майже всіх ворогів звідси вичистили", — зазначив президент.

Заклик довіряти тільки офіційним даним Генштабу

Глава держави закликав громадян орієнтуватися на офіційні повідомлення Генерального штабу ЗСУ, а не на неперевірену інформацію в медіа. Він також наголосив, що повідомлення про просування російських військ слід сприймати зважено, адже через значну чисельність армії РФ окремі тимчасові зміни лінії бойового зіткнення можливі.

Водночас Зеленський підкреслив, що Росія несе значні втрати, а лінія фронту залишається динамічною і змінюється "як в один, так і в інший бік".

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Подальша стратегія Кремля — думка експерта

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Росія й надалі зосереджуватиметься на спробах захопити Донецьку область та лівобережну частину Запорізької. За його словами, поки окупанти не досягнуть цих цілей, вони продовжуватимуть нарощувати сили й ресурси для активізації бойових дій.

Світан зазначив, що Росія може тимчасово відмовитися від провокативних дій на Херсонському напрямку та навіть зменшити активність на Харківщині, перекидаючи війська на східний фронт. Водночас, наголосив він, стратегічні плани Кремля залишаються незмінними.

"Вони поки що можуть відмовитися від провокуючих операцій на Херсонському напрямку, на правому березі. Вони можуть відмовитися від Харківських напрямків, навіть повністю вивести звідти війська і перекинути їх на східний фронт. Але вони ніколи не відмовляться від захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму", – підкреслив Світан.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, у 7-му корпусі ДШВ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку, де фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Втім, попри складну обстановку, ЗСУ продовжують стримувати ворога.

Нагадаємо, що Сили оборони України зупинили окупаційні війська країни-агресорки Росії вздовж залізниці на півночі міста Покровськ, що у Донецькій області. Українським військовим вдалося зайняти правильну смугу оборони.

Крім того, з Новоазовського напрямку у бік населених пунктів Пологи та Гуляйполе зафіксовано переміщення значної колони вантажівок з живою силою та боєкомплектом. Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, загалом ідентифіковано понад 20 автотранспортних засобів. При цьому набір техніки вказує на належність до одного підрозділу.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

