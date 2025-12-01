База запуску 'Шахедів' злетіла у повітря: ССО провели успішну операцію

Локація регулярно використовувалась окупантами для атак дронів на цивільну інфраструктуру України.

https://glavred.net/war/baza-zapuska-shahedov-vzletela-v-vozduh-sso-proveli-uspeshnuyu-operaciyu-10720397.html Посилання скопійоване

ССО уразили пусковий район "Шахедів" у Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ССО

Коротко:

ССО завдали удару по об'єкту РФ у Криму

Уражено базу для зберігання та запуску дронів "Шахед"

Звідти дрони атакувли цивільну інфраструктуру України

У ніч на 28 листопада ССО завдали успішного удару по району, який Росія використовувала для зберігання та запуску ударних БПЛА типу "Шахед" на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Ураження було здійснено підрозділами deep strike ССО поблизу мису Чауда. За словами військових, окупанти регулярно використовують цю локацію на півдні півострова як один із ключових майданчиків для запуску ударних дронів по цивільній інфраструктурі України.

відео дня

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео удару Сил спецоперацій ЗСУ:

Атака ССО у Криму / Фото: скріншот

Для чого Україна атакує нафтобази в Криму - пояснення речника ВМС

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи низку ударів по нафтобазах у Криму, зазначив, що Сили оборони робитимуть усе, щоб уражати російські військові об’єкти та інфраструктуру на тимчасово окупованому півострові.

"Ворог почав приділяти більше уваги захисту самих таких інфраструктурних об'єктів, особливо враховуючи те, що це півострів", - зауважив речник.

Він нагадав, що попередні удари по нафтобазі у Феодосії (29 вересня, 6 і 13 жовтня) мали на меті максимально ускладнити постачання пального окупантам. За його словами, без палива не пересуваються танки, не літають літаки та гелікоптери, не підвозяться боєприпаси і не евакуюються поранені.

Удари Сил спеціальних операцій - останні новини

Нагадаємо, ССО знищили місце накопичення особового складу 51-ої армії РФ у селі Затишок на Донеччині. У будівлі перебували підрозділи 1-ої та 9-ої омсбр, які готувалися оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Також Сили спеціальних операцій збили в повітрі російський гелікоптер Мі-8 за допомогою далекобійного дрона FP-1 над селом Кутейникове в Ростовській області РФ. Це перша така операція, яку ССО називають зміною правил гри.

Як повідомляв Главред, ССО та спецпідрозділ "Альфа" СБУ провели потужні удари на Донеччині. За допомогою баражуючих дронів Middle strike знищено важливі ворожі позиції, снайперські висоти, точки накопичення живої сили та склади боєприпасів у Покровську, Шаховому, Сонцівці та Докучаєвську.

Читайте також:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред