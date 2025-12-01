Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 2 грудня

У всіх регіонах України Укренерго застосовуватиме заходи обмеження споживання електроенергії.

Скільки годин не буде світла - графіки відключень світла на 2 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Завтра в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень світла

Одночасно будуть застосовуватись від 0,5 до 3 черг

У вівторок, 2 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, погодинні відключення для населення та промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59. Обсяг обмежень електренергії - від 0,5 до 3 черг.

"Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Енергетики радять споживачам стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликали українців.

Чому графіки часто змінюються - пояснення експерта

Після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев у ефірі КИЇВ24 пояснив це необхідністю переконфігурації системи.

"Зараз діють в основному резервні лінії живлення, і якщо на ці лінії навантажується велика кількість споживачів, то вони можуть виходити з ладу, це спричиняє додаткові проблеми. Тому потрібно змінювати графіки в ручному режимі", - пояснив він.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом узимку - думка експерта

Ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Такий прогноз дає голова Укренерго Віталій Зайченко. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні споживання електроенергії впало на 20% через відключення світла, проте поки це не відобразиться у платіжках за листопад. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив, що жовтень був холодніший і майже без відключень, тому середнє споживання наразі більше.

Крім того, прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що повне відновлення української енергосистеми може розтягнутися щонайменше на сім років - саме стільки часу знадобиться, щоб повернути інфраструктуру до стабільного стану після масованих ударів Росії.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

