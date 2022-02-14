"Особливий статус" і вибори на Донбасі: Зеленський заявив Шольцу, що Київ готує документи

Перемовини Зеленського та Шольца відбулися 14 лютого / Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцем заявив, що Київ надасть для обговорення законопроект про "особливий статус" Донбасу. Про це розповів німецький канцлер під час брифінгу у Києві.

"Президент мене запевнив у тому, що Україна надасть проекти законів щодо особливого статусу і щодо місцевих виборів для дискусії. Ми теж однієї думки про велику стурбованість щодо нинішньої ситуації на українсько-російському кордоні", - підкреслив Олаф Шольц

Зустріч Зеленського та Шольца у Києві

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 14 лютого, провів переговори в Києві з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Діалог відбувся на тлі повідомлень про загрозі військового вторгнення Росії на територію України.

Сторони обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі, ситуацію з газопроводом Північний потік-2, надання фінансової допомоги Києву від Берліна, гарантії безпеки для України та інші теми. Переговори тривали майже 2 години.

За словами Шольца, Зеленський пообіцяв надати документи щодо імплементації "особливого статусу" Донбасу виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Зеленський закликав олігархів і депутатів повернутися на територію України протягом 24 годин. Інакше держава прийме відповідні "серйозні висновки".

Шольц розповів про те, що в Німеччині вивчають питання надання зброї Україні, однак про будь-які рішення в Берліні говорити поки не готові.