"Усе програв": легенда київського "Динамо" розповів, чому його заарештували в Польщі

За словами Івана Яремчука, він "мало не побився" з менеджером казино.

Іван Яремчук розповів, чому його заарештували в Польщі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ФК Динамо

Коротко:

Умови під арештом у Яремчука були нормальні

Через два місяці в Празі буде суд

Ексфутболіст київського "Динамо" і збірної колишнього СРСР Іван Яремчук півтора місяця провів під арештом у Польщі через інцидент, що стався в празькому казино. Про це він повідомив Blik.

За словами Яремчука, він "ледь не побився" з менеджером казино, "вся справа була у фішках".

Легенда "Динамо" не став вдаватися до подробиць скандалу, нагадавши, що "всі й так знають", що він свого часу "все програв у казино".

Він пояснив, що в Кракові, куди він приїхав напередодні матчу збірних України та Азербайджану, його заарештували тому, що Чехія і Польща - країни Європейського союзу.

Яремчук зазначив, що умови під арештом у нього були нормальні, разом із ним утримували інших українців, переважно за крадіжки.

"Поки що відпустили, їду до Бельгії, а через два місяці в Празі буде суд. Сподіваюся, що все закінчиться позитивно", - заявив він.

Яремчук живе в Бельгії. 10 жовтня ексдинамівець Іван Яремчук вилетів до Польщі на матч відбору на чемпіонат світу-2026 Україна-Азербайджан. Його брат розповів, що екс-футболіста затримали в аеропорту Кракова.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, київське "Динамо" повідомило про масштабні зміни в тренерському штабі основної команди. Новим тимчасовим головним тренером став Ігор Костюк, який до цього очолював юнацьку команду U19. Про це йдеться на офіційному ресурсі клубу.

Після поразки від кіпрської "Омонії" 27 листопада в Лізі конференцій клуб оголосив про завершення співпраці з Олександром Шовковським. Виконання функцій головного тренера перейшло до Ігоря Костюка, який уже провів перше тренування і представив свій новий тренерський штаб, повідомила пресслужба "Динамо".

Хто такий Іван Яремчук Іван Яремчук народився 19 березня 1962 року на Закарпатті в селі Великий Бичків. Його першою командою був черкаський "Дніпро", за який він зіграв понад 100 матчів. У 1983 році його призвали до лав радянської армії, але він проходив службу в київському СКА, яке виступало у Другій лізі. Стрімкий злет кар'єри Яремчука стався 1985 року, коли його запросили до київського "Динамо". Гравець із Другої ліги одразу став основним у великій команді Валерія Лобановського та потрапив до складу збірної СРСР. У 1986 році разом із "Динамо" Яремчук став володарем Кубка кубків, а влітку того ж року забивав голи на чемпіонаті світу в Мексиці. Однак того року Іван зазнав важкої травми, через яку міг завершити кар'єру у 24 роки. Під час щорічного турніру Кубок Сантьяго Бернабеу знаменитий гравець "Реала" Хорхе Вальдано зламав ногу Івану Яремчуку. Через жахливе ушкодження та неправильне лікування динамівець не грав майже рік. Після перелому Яремчук повернувся у футбол і грав до 36 років. Він виступав у Німеччині, Ізраїлі, Чехії та Росії. Завершував ігрову кар'єру півзахисник у полтавській "Ворсклі". Через системні травми Іван не зміг повною мірою реалізувати свій талант, хоча його ім'я вписане золотими літерами в історію українського футболу. У футболці збірної СРСР півзахисник Іван Яремчук провів 18 поєдинків і забив два м'ячі, зігравши, зокрема, на чемпіонатах світу 1986 року в Мексиці та 1990-го в Італії. У 1991 році з київського "Динамо" Іван Яремчук перейшов у німецький "Блау-Вайсс". Через травми він більшу частину часу залишався поза грою. У Берліні він уперше потрапив у казино й одразу виграв дві тисячі марок. Ігроманія повністю поглинула зіркового футболіста. Іван жодного разу не був одружений, але має позашлюбну доньку Валерію - чемпіонку України з синхронного плавання.

