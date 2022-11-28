"Він зґвалтував власну країну": підготовка до трибуналу над Путіним вже почалась – Подоляк

Підготовка до трибуналу над Путіним вже почалась / kremlin.ru

У світі вже почалась підготовка до трибуналу над російським диктатором Володимиром Путіним та його спільниками. Їм доведеться відповідати за розв’язану війну та криваві вбивства українців. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Про те, що підготовка до трибуналу триває, вказує зустріч міністрів юстиції країн G7, під час якої обговорять розслідування злочинів російських окупантів в Україні. Подоляк зазначив, що Путін зробив із Росії "країну-ізгой", яка вже "виводиться за дужки Європейського співтовариства".

"Наступний етап надзвичайно важливий. Це, безумовно, консультації міністрів юстиції ключових країн, в тому числі США і Великобританії. Ці країни визначать юридичну канву, по якій Росія обов’язково пройде … І при цьому Путін виходить і продовжує хіхікати, розповідаючи про те, що він буде далі виконувати всі цілі "спеціальної військової операції" … Ось цей хіхікаючий суб’єкт обов’язково повинен пройти через нестерпну процедуру судових процесів у рамках спеціального трибуналу", - сказав Подоляк.

В Офісі президента додали, що Путін став "царем з методами правління брутального насильника". Він "зґвалтував РФ" і хоче те саме зробити зі світом.

"Він спочатку зґвалтував власну країну, а тепер прийшов зґвалтувати Європу через Україну … Військові злочинці обов’язково будуть покарані у повному обсязі", - зазначив Подоляк.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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