Євросоюз схвалив €90 млрд допомоги Україні без використання активів РФ

Європейські лідери не змогли зважитися використовувати російські активи.

Євросоюз погодив фінансову підтримку України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

€90 млрд буде надано Україні у вигляді позики під гарантії бюджету Євросоюзу

Початковий план передбачав повернення кредиту Україною тільки після виплати Росією репарацій

Лідери ЄС не змогли домовитися про використання заморожених російських активів

Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років. Про це 19 грудня повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, країни-учасниці саміту досягли згоди і виконали взяті на себе зобов'язання.

"Ми домовилися. Рішення про надання Україні підтримки в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки ухвалено. Ми взяли на себе зобов'язання і виконали їх", - написав Кошта в соцмережі X.

Кошта не уточнив, звідки надійдуть ці кошти. Однак, як пише Reuters, фінансова підтримка Києва в розмірі 90 мрлд євро забезпечуватиметься за рахунок позики, забезпеченої бюджетом Євросоюзу.

Зазначається, що під час 16-годинного обговорення лідери ЄС так і не змогли узгодити схему фінансування України за рахунок заморожених у Європі російських активів.

Як пояснили агентству Reuters неназвані дипломати, європейські лідери не змогли зважитися використовувати російські активи. Це виявилося занадто складно з політичного погляду.

"Ми перейшли від порятунку України до збереження обличчя, принаймні, обличчя тих, хто наполягав на використанні заморожених активів", - сказав європейський дипломат.

За початковим планом, фінансування України мало здійснитися за рахунок російських резервів. Україна, як передбачалося, отримувала частину цих коштів у кредит, а повернути його зобов'язувалася лише після того, коли Росія заплатить репарації за вторгнення, збитки від якого вже оцінюють у понад півтрильйона доларів.

Однак кілька країн сюза спочатку виступали проти цього плану. Крім лідерів Чехії, Угорщини та Словаччини, які вважаються проросійськими, сумніви щодо доцільності використання заморожених російських активів висловлювали Італія, а головне - Бельгія, де розташований депозитарій Euroclear, де лежать 193 млрд із 210 млрд заморожених у Європі грошей Кремля.

Як пише Financial Times з посиланням на офіційних осіб, обізнаних про перебіг переговорів, Бельгія зажадала масштабних гарантій для покриття будь-яких фінансових ризиків, пов'язаних із кредитом, що спонукало інших лідерів відхилити ці умови.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках.

"Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту", - написав він.

Заморожені активи РФ - останні новини

Як писав Главред, 18 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що всі країни погодилися на використання заморожених російських активів для підтримки України. Він зазначив, що зараз ще опрацьовуються технічні аспекти цього питання.

За даними Politico, головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а адміністрація президента США Дональда Трампа.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність до інтенсивних переговорів, спрямованих на пошук рішення щодо фінансової підтримки України. Йдеться про намір узгодити виділення близько 90 мільярдів євро на потреби України протягом наступних двох років. Про це вона повідомила напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі.

12 грудня ЄС погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Як пише Reuters, це усуває значну перешкоду використання цих коштів для допомоги Україні. Безстрокове заморожування має переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання російських коштів для надання Україні кредиту обсягом до €165 млрд для покриття бюджетних потреб у 2026-2027 роках.

США звернулися до країн ЄС із проханням не ухвалювати рішення про використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів, ознайомлених із ситуацією. Американські представники переконували країни ЄС, що ці кошти мають стати інструментом забезпечення майбутньої мирної угоди між Києвом і Москвою, а не джерелом фінансування продовження війни.

