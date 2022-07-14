Тіла не можуть ідентифікувати: кількість жертв ракетного удару по Вінниці різко зросла

Вінниця / ДСНС

У Вінниці станом на 17:00 виявили тіла 22 загиблих. Лише 6-х з них поки вдалося ідентифікувати.

Як повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко, для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тому слідчі просять прямих родичів (рідні батьки і діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок і здати біологічні зразки. Номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00.

Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих.

Всього в списку зниклих безвісти в результаті ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб.

Крім того, пошкодження різних ступенів тяжкості отримали близько сотні людей.

Ударами пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.

"Поліцейські перекрили і взяли під охорону цей район, щоб правоохоронці мали можливість ретельно зібрати необхідні докази військових злочинів Російської Федерації і вберегти вцілілі приміщення від можливих мародерів", - заявив Клименко.

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РФ намагається залякати умисним вбивством

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що РФ завдала ракетного удару по Вінниці, щоб залякати.

"Вже підтверджена загибель 20 мирних жителів в результаті ракетного удару Росії по Вінниці. Троє дітей, в тому числі малюк на фото. Це тероризм. Умисне вбивство мирних жителів для поширення страху", - написав Кулеба в Twitter.

За його словами, Росія є терористичною державою і повинна бути юридично визнана такою.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

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