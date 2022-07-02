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Для контрнаступу ЗСУ потрібно багато зброї, Україна її отримає за місяць, два-три - Подоляк

2 липня 2022, 10:42

Ніхто не збирав стільки зброї, скільки знаходиться на військових складах Росії, сказав Михайло Подоляк.

Подоляк ЗСУ
На складах країн Заходу не вистачає зброї для України - Подоляк / Колаж Генштаб ЗСУ, УНІАН

Бюрократичних перешкод для постачань Заходом зброї Україні вже немає. Для отримання Києвом зброї, яка потрібна ЗСУ для переходу в контрнаступ і деблокади українських територій, слід враховувати ситуацію зі складами. Йде їх поповнення. Озброєння будуть направлені українській державі протягом одного-двох-трьох місяців. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що першим проблемним моментом в постачаннях Україні озброєнь із Заходу була бюрократія. Однак цей аспект вже врегульовано і жодних формальних перешкод більше немає.

читайте такожКонтрнаступ у розпалі: ЗСУ звільнили ще два населених пункти у Херсонській області - ISW"Перша складова - це бюрократія. Там потрібно підписати певну кількість документів, зокрема, як будемо використовувати, як забирати, куди доставлятимемо. Цієї частини вже немає. Бюрократії для України немає. Маю на увазі з точки зору постачань зброї від наших партнерів", - каже Подоляк.

Втім, за його словами, існує проблема наявності зброї на складах. Стільки одиниць бойової техніки там немає, і наразі сховища поповнюються. Після цього протягом одного-двох-трьох місяців озброєння піде в Україну.

"Є інший фактор - проблема кількості цієї зброї на складах. Її треба доробити, бо ніхто стільки не збирав, як Росія. Тому наразі її допрацьовують, щось розконсервують на складах, і це швидко піде в Україну - місяць, два, три", - підкреслив Михайло Подоляк.

Військова допомога Україні від Заходу

Президент США Джо Байден 30 червня зробив заяву, згідно з якою Вашингтон має намір поставити Україні сучасні системи протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS. Крім того, очікуються і додаткові постачання HIMARS з інших країн.

Також Байден розповів про те, що 50 світових держав на чолі зі Сполученими Штатами нададуть Україні понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем, понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів і 140 тисяч протитанкових систем.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Пентагон підтвердив військову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів США. Київ повинен отримати додаткові боєприпаси для HIMARS, дві системи ППО NASAMS і до 150 тисяч снарядів для 155 міліметрової артилерії.

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