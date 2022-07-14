Росіяни обстріляли Вінницю ракетами Калібр, їх запустили з Чорного моря

Армія РФ обстріляла Вінницю ракетами "Калібр" / ДержНС, Міноборони РФ

Російські військові обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Вони були запущені з підводного човна в Чорному морі. Про це заявив речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

Українським захисникам вдалося знищити дві ракети, не давши їм долетіти до "цілі".

"Вражені цивільні об'єкти. Це площа, де зазвичай було багато людей, де гуляли люди з дітьми. На жаль, серед загиблих є і діти. Кількість постраждалих уточнюється", - сказав Юрій Ігнат.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.читайте також"Росія повинна зникнути": у Вінниці загинули мама і немовля, тіла серйозно пошкоджені

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

В результаті ракетного удару вже відомо про 20 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися.

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