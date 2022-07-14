"Черговий теракт": Вакарчук емоційно висловився щодо трагедії у Вінниці

Вакарчук відреагував на трагедію у Вінниці / фото колаж ДСНС, РБК-Україна

Відомий український співак Святослав Вакарчук відверто висловився про сьогоднішній моторошний ракетний удар Росії по центру Вінниці.

Лідер Океану Ельзи перебуваючи зараз на передовій, разом із захисниками з 93-ї бригади "Холодний Яр" записав емоційне відеозвернення, в якому заявив, що РФ намагається залякати нас, але у неї це не вийде. Трагедію артист назвав терактом.

Ролик Вакарчук опублікував на своїй сторінці в Instagram. За його словами, Україна – перш за все і вона обов'язково переможе ворога.

"Сьогодні у Вінниці черговий теракт рашистів. У самий центр міста прилетіли "Калібри" і знову вбили абсолютно невинних мирних жінок, дітей, чоловіків. Росія вкотре намагається залякати нас, настрашити нас, але у неї нічого не вийде. Це робить нас тільки сильнішими і ще більше і більше старанними. І робить так, щоб наша перемога ставала все швидше", – заявив співак.

Ракетний удар по Вінниці

У результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також Главред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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