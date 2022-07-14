"Черговий теракт": Вакарчук емоційно висловився щодо трагедії у Вінниці

Росія намагається залякати нас, але у неї це не вийде. Трагедію артист назвав терактом.
Відомий український співак Святослав Вакарчук відверто висловився про сьогоднішній моторошний ракетний удар Росії по центру Вінниці.
Лідер Океану Ельзи перебуваючи зараз на передовій, разом із захисниками з 93-ї бригади "Холодний Яр" записав емоційне відеозвернення, в якому заявив, що РФ намагається залякати нас, але у неї це не вийде. Трагедію артист назвав терактом.
Ролик Вакарчук опублікував на своїй сторінці в Instagram. За його словами, Україна – перш за все і вона обов'язково переможе ворога.
"Сьогодні у Вінниці черговий теракт рашистів. У самий центр міста прилетіли "Калібри" і знову вбили абсолютно невинних мирних жінок, дітей, чоловіків. Росія вкотре намагається залякати нас, настрашити нас, але у неї нічого не вийде. Це робить нас тільки сильнішими і ще більше і більше старанними. І робить так, щоб наша перемога ставала все швидше", – заявив співак.
Ракетний удар по Вінниці
У результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.
Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.
Також Главред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
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