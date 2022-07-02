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"Змушений блукати по всіх": Подоляк висміяв Путіна за прохання про допомогу у війні

2 липня 2022, 17:56

Подоляк жартома назвав Путіна "надзвичайно ефективним полководцем".

Подоляк висміяв Путіна через його приниження, просячи про допомогу у війні / УНИАН, ОПУ

Президент РФ Володимир Путін, який сам розв'язав війну в Україні, змушений "бродити по всіх", щоб знайти союзника. Про це заявив і висміяв Путіна радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє НВ

Подоляк жартома назвав Путіна "надзвичайно ефективним полководцем".

"Воюючи проти України своєю великою армією в мільйон чоловік, він змушений сьогодні бродити по всіх. Приїхав сьогодні на Каспійський саміт і просив: "Дайте армію, щоб ми зайшли в Україну". Зараз в Білорусі просить армію. Наскільки велика (в іронічному сенсі) ця людина, що вона просить у колишніх країн Радянського Союзу хоч якісь армійські частини для того, щоб ефективно продовжувати воювати проти маленької України. Це геніально", - сказав Подоляк.

Путін виглядає принизливо, так просячи про допомогу у війні, яку сам же почав.

"Тобто ти тут хвалився, ходив, накульгуючи, розповідав, що ми весь світ на коліна поставимо, а тепер ходиш і забираєшся скрізь, просиш: "Дайте армію, зайдіть з цього боку, ми не можемо самі знищити цих українців, давайте ви ще туди зайдете", - додав Подоляк.

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Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

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