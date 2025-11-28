У керівника Офісу президента Єрмака проводять обшуки - НАБУ

Обшуки почалися 28 листопада в урядовому кварталі.

Що відомо:

НАБУ проводить обшуки у голови ОП Андрія Єрмака

Обшуки проводять у межах розслідування

НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомляє Українська правда з місця урядового кварталу. Саме там і тривають обшуки, пишуть ЗМІ.

Зазначається, що слідчі дії проводять близько 10 співробітників, але офіційних коментарів поки що немає.

Згодом НАБУ підтвердило проведення обшуків у Єрмака.

"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України. Слідчі дії санкціоновані та здійснюються в рамках розслідування. Деталі - згодом", - йдеться в офіційному повідомленні.

Реакція Андрія Єрмака на обшуки

Керівник Офісу президента підтвердив, що у нього вдома проводять обшуки. Він запевняє, що не перешкоджав слідчим діям та навіть сприяв.

"Їм було надано повний доступ до квартири, на місці - мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння", - зазначив він.

Операція НАБУ "Мідас" - новини за темою

Як повідомляв Главред, НАБУ і САП протягом 15 місяців проводили масштабну антикорупційну операцію під назвою "Мідас", у рамках якої правоохоронці провели понад 70 обшуків.

За даними розслідування, учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом". Організація систематично одержувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" в розмірі 10-15% від вартості контрактів.

13 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в "Енергоатомі". Санкції передбачають заборону на ведення бізнесу в Україні, блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також заборону участі в державних закупівлях і приватизації.

