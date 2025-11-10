Розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці: у Зеленського вперше відреагували

В Офісі президента відреагували на розслідування НАБУ та САП щодо розкрадання 100 мільйонів доларів, наголосивши на необхідності невідворотного покарання.

У Зеленського вперше відреагували на розслідування НАБУ по корупції в енергетиці / Колаж: Главред, фото: НАБУ

У Зеленського відреагували на розслідування НАБУ

Радник президента наголосив на невідворотності покарання для винних

В Офісі президента України вперше відреагували на розслідування НАБУ та САП щодо розкрадання та відмивання 100 мільйонів доларів в сфері енергетики. Відповідну заяву зробив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин в коментарі Суспільному.

Дмитро Литвин наголосив, що кожному винному має бути забезпечено невідворотне покарання.

"Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення — мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це", — зазначив він.

Він додав, що поки оприлюднено лише кілька відео від НАБУ без юридичних подробиць, і щойно такі деталі з’являться, Офіс Президента підтримає відповідні процесуальні кроки.

Як легалізовувались корупційні кошти з енергетичної сфери - розслідування НАБУ

Як зазначається у розслідуванні НАБУ, легалізацію коштів, незаконно здобутих у сфері енергетики, здійснював спеціально створений офіс злочинної організації, що розташовувався в центрі Києва.

Це приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який уже є фігурантом іншої кримінальної справи, розслідуваної НАБУ та САП.

Як вказується у розслідуванні, у цьому офісі ретельно вели облік прибутків, зберігали "чорну бухгалтерію" та організовували відмивання грошей через мережу іноземних компаній. Частина фінансових операцій, зокрема виплати готівкою, проводилась за межами України.

За свої послуги стороннім клієнтам офіс отримував винагороду — певний відсоток від суми транзакцій. Загалом, за даними НАБУ, через цю "пральню" пройшло близько 100 мільйонів доларів США.

Корупція у сфері енергетики - що відомо про розслідування НАБУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснюють масштабну операцію, спрямовану на викриття корупційних схем у сфері енергетики. Згодом НАБУ оприлюднило перші відеодокази у межах операції "Мідас" — на записах чиновники та бізнесмени детально обговорюють, як привласнювали кошти, призначені для захисту енергетичної інфраструктури від атак.

Розслідування НАБУ та САП виявило розгалужену схему корупції серед українських посадовців, пов’язану з державним підприємством "Енергоатом". За даними бюро, злочинна організація отримувала від контрагентів компанії від 10 до 15% від суми контрактів. Як встановило слідство, підприємства-партнери "Енергоатому" змушували сплачувати "відкати", аби уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника. Сама схема мала внутрішню назву "шлагбаум".

До її реалізації, за інформацією НАБУ, причетні колишній заступник голови Фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також ексспівробітник правоохоронних органів, що займав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в "Енергоатомі"

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

