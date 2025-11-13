Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана

Санкції запроваджено на три роки.

Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, collive.com

Головне:

Зеленський підписав санкції проти бізнесменів Міндіча та Цукермана

Обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю

Санкції діятимуть 3 роки, деякі обмеження - безстроково

Президент України Володимир Зеленський підписав украз про застосування санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Обидва вони є фігурантами справи про корупційні схеми в державній компанії "Енергоатом". Про це свідчить указ №843, оприлюднений на сайті Офісу президента.

Згідно з документами, обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю. До них застосовано повний перелік обмежень, передбачених Законом України "Про санкції", зокрема:

блокування активів;

заборона на виведення капіталів з України;

повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів;

заборона участі в приватизації та оренді державного майна;

заборона користування радіочастотним спектром України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;

повна заборона придбання земельних ділянок;

заборона участі у публічних закупівлях та оборонних контрактах;

заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.

Також Міндіча та Цукермана позбавлено державних нагород та інших форм відзначення.

Санкції введено строком на три роки. При цьому окремі обмеження діятимуть безстроково.

Санкції проти Тимура Міндіча

Раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення подати до Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Операція НАБУ "Мідас" - новини за темою

Нагадаємо, НАБУ та САП протягом 15 місяців проводили операцію під назвою "Мідас", у межах якої було здійснено понад 70 обшуків.

За даними розслідування, учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом". Організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

НАБУ намагається повернути бізнесмена Тимура Міндіча, підозрюваного в організації корупційної схеми в енергетиці. За словами керівника підрозділу детективів Олександра Абакумова, Міндіч, ймовірно, перебуває в Ізраїлі.

Як повідомляв Главред, Державна прикордонна служба України заявила, що перетин кордону бізнесменом Тимуром Міндічем відбувся законно. Підставою для виїзду під час воєнного стану стала наявність трьох дітей віком до 18 років.

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

