Повні сумки грошей: в НАБУ заявили про викриття корупції у сфері енергетики

В НАБУ розповіли про діяльність високорівневої злочинної організації.

Операція НАБУ / колаж: Главред, фото: t.me/nab_ukraine

Коротко:

НАБУ та САП проводять операцію

Вони заявили про викриття корупції у сфері енергетики

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Про це повідомило НАБУ в Telegram.

"НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації.

В НАБУ говорять, що її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Деталі згодом", - додали в бюро.

Пізніше в НАБУ показали перші відеодокази у справі про розкрадання в енергетиці в межах операції "Мідас".

На аудіозаписах чиновники та бізнесмени детально обговорюють привласнення коштів, які мали захищати енергетику від атак.

Деталі "операції Мідас" - відео:

Викриття корупції

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

