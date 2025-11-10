Рус
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантів

Руслана Заклінська
10 листопада 2025, 14:52оновлено 10 листопада, 15:44
348
НАБУ знайшло символіку Служба безпеки президента РФ під час обшуків у фігурантів справи "Енергоатома".
НАБУ викрило корупційну схему в 'Енергоатомі': нардеп назвав імена фігурантів
НАБУ викрило схему корупції в енергетиці на відкатах з "Енергоатома" / Колаж: Главред, фото: НАБУ, УНІАН

Головне:

  • НАБУ та САП викрили корупційну схему в "Енергоатомі"
  • Від контрагентів брали 10-15% "відкатів"
  • Серед учасників - українські посадовці та бізнесмени

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему серед українських посадовців, пов’язану з державним підприємством "Енергоатом". Організація отримувала від контрагентів "Енергоатому" від 10 до 15% від вартості контрактів. Про це повідомило НАБУ.

За даними слідства, підприємства, які працювали з "Енергоатомом", змушували сплачувати "відкати" за уникнення блокування платежів або за збереження статусу постачальника. Ця схема отримала внутрішню назву "шлагбаум".

відео дня

У НАБУ зазначили, що до реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду державного майна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому".

За даними слідства, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

"Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих", - йдеться у повідмоленні НАБУ.

  • Викриття корупції у сфері енергетики
    Викриття корупції у сфері енергетики фото: t.me/nab_ukraine
  • Викриття корупції у сфері енергетики
    Викриття корупції у сфері енергетики фото: t.me/nab_ukraine
  • Викриття корупції у сфері енергетики
    Викриття корупції у сфері енергетики фото: t.me/nab_ukraine
  • Викриття корупції у сфері енергетики
    Викриття корупції у сфері енергетики фото: t.me/nab_ukraine

Крім цього, під час обшуку в офісі одного із співорганізаторів корупційної схеми в енергетиці знайшли предмет із виразним "російським слідом". Йдеться про блокнот із символікою Служби безпеки президента РФ.

НАБУ викрило корупційну схему в 'Енергоатомі': нардеп назвав імена фігурантів
Блокнот із символікою Служби безпеки президента РФ / Фото: НАБУ

Ймовірні фігуранти схеми

Згідно з розслідуванням НАБУ, в гучній корупційній справі наразі фігурує сім осіб. Серед встановлених учасників:

  • колишній радник міністра енергетики;
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";
  • бізнесмен - керівник злочинної організації;
  • четверо осіб - працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що на записах від НАБУ чути розмову "Тенора" та "Рокет". За його словами, "Тенор" - це колишній співробітник Генеральної прокуратури Дмитро Басов. Наразі він очолює підрозділ безпеки НАЕК "Енергоатом".

"Рокет", як стверджує Железняк, це колишній радник міністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк. Нардеп заявив, що Миронюк виступав як так званий "смотрящій" за енергетикою від бізнесмена Тимура Міндіча, до якого детективи НАБУ прийшли з обшуками зранку 10 листопада.

Що стосується "Карлсона", Железняк додав, що це Тимур Міндіч. Крім цього "Професором", на думку нардепа, є Герман Галущенко.

Зазначимо, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено у суді.

Операція НАБУ - що відомо

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців і включало понад 1000 годин аудіозаписів.

Деталі справи та перші відеодокази були представлені 10 листопада в межах операції під кодовою назвою "Мідас". На аудіозаписах чиновники та бізнесмени обговорюють привласнення коштів, призначених для захисту енергетики від атак.

Як повідомляв Главред, 8 листопада Росія завдала масованого удару по українських містах, енергетиці та цивільних об’єктах. Через масовану атаку в Україні зупинилися всі ТЕЦ Центренерго. Генерація електроенергії наразі відсутня.

Про джерело: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Энергоатом НАБУ САП корупція новини України
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

Реклама
Реклама
Реклама
Зі ще одним учасником гурту Green Grey трапилася біда - що сталося

10:13

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказалаВідео

10:10

Принесе сварки та безгрошів'я: що не можна залишати на столі на ніч

