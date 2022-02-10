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Вимоги Росії - заряджений револьвер на столі: Кулеба різко розніс ультиматуми Кремля щодо НАТО

10 лютого 2022, 20:34

Протягом останніх місяців Путін стягнув безпрецедентну кількість військ до кордонів України і занурив Європу у важку кризу, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Ультиматуми Росії - це заряджений револьвер, який поклали на стіл, - Кулеба / УНІАН

Пропозиції Росії щодо безпеки не передбачають будь-якого оптимального шляху вирішення кризи. Вимоги до Альянсу відмовитися від політики відкритих дверей і відвести війська з території країн, які інтегровані до НАТО, є неприйнятними. Це не ініціативи, а покладений на стіл заряджений револьвер, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства, він сказав про те, що президент РФ Путін протягом останніх місяців сконцентрував безпрецедентну кількість військ біля українських кордонів, оголосив про низку ультиматумів і занурив Європу у важку кризу, пов'язану з питаннями безпеки.

читайте також"Мінськ" за сценарієм РФ та прямий діалог з "ЛДНР": Україна поставила Москві різку умову щодо ДонбасуЗа його словами, варіанти вирішення питання, які пропонує Кремль вже у вигляді документів, не передбачають врегулювання кризи. Вимоги Росії щодо відмови НАТО від політики "відкритих дверей" і відведення військової інфраструктури з територій країн Альянсу, є неприйнятними. Подібні пропозиції - це, скоріше, не діалог, а "покладений на стіл заряджений револьвер".

"Ультиматуми, що звучать з Кремля вже у вигляді документів, просто не припускають прийнятних рішень. Вимога брати або не брати будь-які країни до НАТО, забрати війська з території Альянсу, неприйнятна. Це не пропозиції до обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія може піти на зниження градусу напруги біля кордонів України у тому випадку, якщо Захід та Київ підуть на низку умов Москви. Йдеться про припинення спільних військових навчань НАТО і ЗСУ, виведення західних інструкторів і військових радників і припинення постачань зброї Києву.

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Крім того, Росія вимагає, щоб Україна, мовляв, відмовилася від курсу на вступ до НАТО і повернулася до позаблокового статусу. А Альянсу нібито слід скасувати свою політику, спрямовану на готовність приймати нові країни до військово-політичного блоку.

США та НАТО відкинули ультиматум Росії щодо України

Сполучені Штати, НАТО та РФ у період з 10 по 13 січня провели низку консультацій щодо питань безпеки. Дискусія відбулася на тлі концентрації російських військ біля кордонів України і заяв Москви про нібито погрози Північноатлантичного альянсу біля рубежів РФ.

Росія висунула Заходу низку вимог. Йдеться про відмову НАТО від розширення на схід, прийняття України до Альянсу і повернення інфраструктури військово-політичного блоку Заходу на позиції 1997 року.

Представниця США на перемовинах, заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що Штати не підуть на вимоги Росії, пов'язані з відмовою України від інтеграції до НАТО і нерозширенням Альянсу на схід.

Делегат Москви, голова МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Росія не планує нападати на Україну, але вимагає, щоб Москві дали гарантії, згідно з якими Україна та Грузія нібито ніколи не вступлять до НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг підкреслив незгоду блоку з вимогами Росії. За його словами, питання територіальної цілісності та суверенітету України, Грузії та Молдови не можуть бути предметом обговорення. Країни можуть вступити до НАТО, а у Москви немає інструментів, щоб цьому перешкодити.

Столтенберг також попередив Росію про те, що якщо держава піде на нове військове вторгнення на територію України, Альянс посилить свою військову присутність у Східній Європі.

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