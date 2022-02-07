НАТО створило "повітряний міст" для поставок зброї в Україну - WSJ

НАТО постачатиме зброю в Україну "повітряним коридором" / колаж УНІАН, Reuters

Країни НАТО встановили "повітряний міст" для поставок озброєння і боєприпасів в Україну. До таких заходів Альянс вдався, щоб стримати можливе вторгнення російських військ.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, вже відомо, що США передасть Україні п'ять транспортних вертольотів Мі-17 російського виробництва, які використовувала афганська армія. Про це вже повідомлено Конгрес.

Також офіційний представник США заявив, що Україні істотно бракує боєприпасів. Так як в результаті інцидентів, до яких може бути причетна Росія, кілька складів боєприпасів знищені, а єдиний завод з їх виробництва був у Луганську, який тепер контролюють російські бойовики збройного угруповання "ЛНР".

ЗМІ пише, що разом з США Києву допомагають Великобританія і прибалтійські країни. А Польща і Чехія планують почати поставки найближчим часом.

Крім того, українських військових вже навчають інструктори з США, Великобританії, Канади, Польщі.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти видань The Washington Post і журналісти New York Times раніше з посиланням на офіційні особи Штатів повідомили про те, що розвідка США зафіксувала дані про новому сценарії Росії щодо військової інтервенції в Україну.

Згідно з даними відомостями, Москва планує використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході української держави і на території Росії. Пізніше це офіційно підтвердили в Держдепі і Агентстві національної безпеки США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що подібна інформація вже з'являлася в пресі, втім, "так нічого і не відбувалося".

В уряді Великобританії стверджують, що в Лондоні впевнені в спробах Москви створити привід для реалізації сценарію щодо військового вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ отримав від Вашингтона відомості про можливу провокацію Москви до їх офіційного оприлюднення. Він не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з боку РФ.

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