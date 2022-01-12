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Потужне зміцнення НАТО у Європі і атака РФ на Україну: Альянс попередив Москву про удар у відповідь

12 січня 2022, 18:30

У НАТО готові застосовувати всі необхідні заходи для того, щоб захистити союзників, сказав Єнс Столтенберг.

Столтенберг
НАТО прагне зберегти мир, а не спровокувати конфлікт - Столтенберг / Reuters

Якщо Росія піде на сценарій військової операції проти України, Північноатлантичний альянс збільшить свою присутність у Східній Європі. Після захоплення Криму та Донбасу блок провів найбільше зміцнення своїх позицій на сході і якщо Москва піде в атаку на українську державу, організація зміцнить сили на східному фланзі. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

Під час свого брифінгу за підсумками Ради-НАТО Росія він розповів про те, що Альянс готовий докласти серйозних зусиль для того, щоб захистити своїх союзників.

читайте такожНАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про удар"Ми завжди робитимемо все, що необхідно для захисту союзників. Ми постійно оцінюємо необхідність коригування присутності наших сил", - сказав керівник Альянсу.

Глава НАТО нагадав про те, що військово-політичний блок після того, як Росія захопила Крим та Донбас, провів найбільше посилення своєї військової присутності на східному фланзі. У регіоні розгорнуті сили швидкого реагування і проводиться повітряне патрулювання.

За його словами, якщо Росія запустить військовий сценарій проти України, колективний блок безпеки Заходу задумається про нове посилення своїх позицій на сході.

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"Ми не хочемо, щоб було непорозуміння - НАТО знаходиться там, щоб захищати союзників. Це оборонні дії, ми хочемо зберегти мир, а не спровокувати конфлікт. І, відповідно, якщо Росія знову використає силу проти України, то ми тоді серйозно задумаємося над тим, щоб знову збільшити нашу присутність", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

На тлі концентрації військ РФ біля кордонів України і звинувачень російської держави в погрозах НАТО своїм кордонам Захід та Росія проводять консультації, які проходять в період з 10 по 13 січня.

10 січня відбулися перемовини щодо безпеки представників Вашингтона та Москви. Американська представниця Шерман сказала, що Штати не збираються гарантувати Москві подальше нерозширення НАТО і невступ України до Альянсу. За її словами, на Росію очікують серйозні санкції у разі нової військової операції проти української держави.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який представляв на перемовинах РФ, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Втім, росіяни вимагають, щоб Штати гарантували Москві невступ України та Грузії до НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг за підсумками дискусії НАТО-Росія зробив заяву про те, що Москва не може блокувати політику Альянсу щодо включення нових країн до НАТО. Він підкреслив, що Україна, Грузія та Молдова мають право вступити до колективного блок безпеки Заходу. Росія повинна вивести свої війська з територій цих держав.

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