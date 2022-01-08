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Росія оточила Україну військами з трьох сторін: видання NYT опублікувало свіжу карту

8 січня 2022, 10:05

На новій карті відзначені десятки основних скупчень російських військ з артилерією, важкою технікою і танками.

війська Росії біля кордонів України
Росія оточила Україну військами з трьох сторін - NYT / Reuters

Росія продовжує тримати український кордон у напрузі. Американське видання The New York Times оприлюднило нову карту скупчення російських військ біля України. За попередніми даними, там знаходяться майже 100 000 російських військових.

Як повідомляє NYT, свіжу карту складено на основі інформації, отриманої від українських і західних чиновників, а також зі супутникових знімків.

У виданні зазначили, що російські війська оточують Україну з трьох сторін. На карті відзначено роди військ і їх чисельність, вказано види техніки. За попередніми даними, біля українського кордону стягнуто орієнтовно 100 000 російських військових.

Опитані виданням аналітики однозначно не зможуть сказати, чи має намір Росія напасти на Україну. Водночас вони звертають увагу на те, що Москва знаходиться на шляху до того, щоб отримати все, що треба для масштабного вторгнення.

На карті відзначено десятки основних скупчень російських військ з артилерією, важкою технікою і танками. Зокрема, три групи знаходяться неподалік від Воронежа, дві групи - ближче до білоруського кордону, ще одна - біля Волгограда, дві - неподалік від окупованого Донбасу, по одній в Краснодарському краї та в окупованому Криму.

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Війська Росії навколо України / Інфографіка NYT

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави. Компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки, оприлюднила нові супутникові знімки, що демонструють нову концентрацію військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму. На півострів росіяни завезли сотні БТРів, танків, самохідної артилерії і засобів ППО. Фіксується нарощування сил на полігоні Солоті, в місті Єльня та на полігоні Погоново неподалік від Воронежа.

Крім того, британська компанія Janes, діяльність якої пов'язана з обороною і розвідкою, також опублікувала супутникові знімки, що вказують на продовження стягування Москвою військ до українських кордонів.

Наприкінці грудня в Росії Південний військовий округ оголосив про повернення 10 тисяч військових до місць постійної дислокації після місяця "польових занять". Вони проводилися в декількох регіонах, у тому числі тих, які знаходяться біля кордону з Україною.

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