Макрон пообіцяв Путіну, що України не буде в НАТО - іноЗМІ

Ці пропозиції не схвалили партнери Північноатлантичного альянсу.
Британська газета Financial Times повідомила про нібито укладення угоди між Росією і Францією, після того, як Еммануель Макрон зустрівся з Володимиром Путіним у Росії.
Як пише таблоїд The Daily Mail з посиланням на поінформовані джерела, французький лідер заявив, що Путін готовий зупинити ескалацію на російсько-українському прикордонні. Макрон підкреслив, що глава РФ навіть готовий не влаштовувати постійні військові бази або дислокувати війська в Білорусі.
Також таблоїд наводить слова Путіна, який сказав, що деякі пропозиції Парижа можуть стати основою для врегулювання конфлікту на Донбасі.
ЗМІ пишуть, що мова йде про гарантії невступу України в НАТО, які пообіцяв Макрон Путіну. Однак їх не схвалені партнери по НАТО, в тому числі Великобританія.
Макрон у врегулюванні конфлікту Росії та України
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 7 лютого, використовував термін холодної війни, сказавши журналістам під час польоту до Москви, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для ослаблення напруженості з Росією.
Наступного дня президент України Володимир Зеленський і лідер Франції Еммануель Макрон зустрілися під час візиту Макрона до Києва у вівторок, 8 лютого. Після переговорів лідер Франції заявив, що Франція продовжує виконувати роль посередника в конфлікті на Сході України і РФ військовим тиском на кордонах тисне на міжнародне співтовариство.
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