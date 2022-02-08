Путін на зустрічі з Макроном погрожував Україні і НАТО ядерними бомбами

Володимир Путін і Еммануель Макрон, / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у разі вступу України в НАТО і повернення Криму військовим шляхом європейські країни автоматично будуть залучені у військовий конфлікт з Росією. Про це стало відомо під час пресконференція після переговорів президентів Росії і Франції Еммануеля Макрона.

"Якщо Україна буде в НАТО і військовим шляхом буде повертати собі Крим, європейські країни автоматично будуть залучені у військовий конфлікт з Росією. Звичайно, потенціал об'єднаної організації НАТО і Росії непорівнянний. Ми це розуміємо, але ми також розуміємо і те, що Росія є однією з провідних ядерних держав. А за деякими компонентами сучасності навіть багатьох випереджає. Переможців не буде. І ви (французи – Главред) опинитеся втягнутими в цей конфлікт крім своєї волі", - сказав Путін.

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Нагадаємо, раніше авторитетне британське видання The Financial Times з посиланням на французьких офіційних осіб повідомило, що президенти Франції і Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін уклали угоду щодо зниження напруженості ситуації навколо України.

І Кремль нібито чекає схвалення цих Умов від Вашингтона.

Причому Володимир Путін, за даними журналістів FT, погодився вивести з Білорусі до 30 тисяч російських військових, які брали участь у навчаннях під назвою Союзна рішучість-2022.