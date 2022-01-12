УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна в НАТО та виведення військ з Грузії з Молдовою: Альянс оголосив Росії різкі умови Заходу

12 січня 2022, 17:17

У Росії немає права на вето щодо вступу країн до Північноатлантичного альянсу, сказав Єнс Столтенберг.

Столтенберг
Україна, Грузія та Молдова можуть претендувати на вступ до НАТО – Столтенберг / УНІАН

В НАТО готові до діалогу з РФ, однак у Москви немає права на вето щодо інтеграції держав до Північноатлантичного альянсу. Тільки Україна та інші учасники блоку безпеки Заходу вирішуватимуть, коли Київ зможе вступити до організації. В Альянсі не готові обговорювати питання, пов'язані з територіальною цілісністю держав. Росія повинна вивести війська з України, Грузії та Молдови. Про це заявив генеральний секретар військово-політичного блоку Йенс Столтенберг.

Під час свого брифінгу за підсумками засідання Ради НАТО-Росія він сказав про те, що Росія не може блокувати політику Альянсу щодо вступу нових учасників і приймати рішення з питання вступу до організації України. Євроатлантична інтеграція Києва залежить від позиції української держави та країн, які перебувають у колективному блоці безпеки Заходу.

"Що стосується членства і політики відкритих дверей - всі країни-учасниці НАТО вважають, що тільки Україна і 30 країн-учасниць вирішуватимуть, коли Україна може вступити до НАТО. І, звичайно, у Росії немає права вето щодо цього питання", - сказав Столтенберг.

За його словами, країни Північноатлантичного альянсу готові до перемовин з Москвою, але не підуть на компроміси, пов'язані з територіальною цілісністю України, Грузії та Молдови. Вони можуть претендувати на вступ до НАТО і отримання військової допомоги.

"Країни НАТО готові до діалогу з Росією, але не підуть на компроміси з приводу територіальної цілісності країн, їх права на вступ до НАТО і на військову допомогу", - додав керівник блоку.

Реклама

читайте також100 тисяч військ РФ біля кордонів України і гібридний сценарій: США розкрили плани Москви проти КиєваТакож він підкреслив, що військові сили РФ присутні в Україні, Грузії та Молдові, але "розміщені без узгодження з урядами цих країн, тобто їх не запрошували". При цьому держави вже закликали Москву вивести свої війська, і росіяни повинні виконати цю умову.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

У період з 10 по 13 січня проходять перемовини щодо безпеки за Заходу і РФ. Дискусії проводяться на тлі концентрації військ Росії біля рубежів України та звинувачень Москви на адресу НАТО в погрозах російським кордонам.

10 січня відбулися консультації США та Росії з питань безпеки. За підсумками перемовин представниця Штатів Венді Шерман заявила, що Вашингтон не має наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і невступ України до Північноатлантичного альянсу. Якщо росіяни запустять сценарій військової операції проти Києва, на Москву очікують жорсткі санкції.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який представляв на перемовинах російську сторону, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак, за його словами, Москва вимагає від Вашингтона гарантій, згідно з якими Київ і Тбілісі не повинні вступити до НАТО.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії НАТО Йенс Столтенберг новини України новини Грузії новини Молдови
Зараз ви переглядаєте новину «Україна в НАТО та виведення військ з Грузії з Молдовою: Альянс оголосив Росії різкі умови Заходу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Тільцям - витівки недругів, Дівам – суперники, Скорпіонам - заздрістьМісячний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Тільцям - витівки недругів, Дівам – суперники, Скорпіонам - заздрість Ендокринолог розповіла, що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукруЕндокринолог розповіла, що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукру Як зелений і чорний чаї впливають на тиск - нове відкриття вченихЯк зелений і чорний чаї впливають на тиск - нове відкриття вчених Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківГороскоп на картах Таро на січень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, Раків Ціни на нерухомість зміняться: скільки коштуватиме житло у 2022 роціЦіни на нерухомість зміняться: скільки коштуватиме житло у 2022 році
19:23

Коли Спаси 2022: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас - дати, заборони і традиції

19:07

Гороскоп на завтра, 13 січня 2022: Ракам – удача, Дівам – плітки недругів, Водоліям - брехняВідео

18:56

"Готуйте голови до потужного метеоудару": в Україні різко зміниться погодаВідео

18:33

Можлива агресія Росії: в Держдепі США налякали Путіна

18:31

Даша Астаф'єва показала повністю оголене селфі після душу

Реклама
18:30

Потужне зміцнення НАТО у Європі і атака РФ на Україну: Альянс попередив Москву про удар у відповідь

18:09

В Україні підняли зарплати медикам: коли виплачуватимуть по 20 тисячВідео

18:07

Місячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбуванняВідео

17:49

Найсмачніша свинина з чорносливом на Старий Новий рік 2022: простий рецептВідео

17:44

Як Алла Пугачова виглядає в повсякденному житті - показує Максим ГалкінВідео

17:35

Ціни на продукти можуть зрости ще на 20% – радник ЗеленськогоВідео

17:17

Україна в НАТО та виведення військ з Грузії з Молдовою: Альянс оголосив Росії різкі умови Заходу

16:33

"Велике будівництво" Зеленського береться за розбудову кардіоцентру у Черкасах

16:32

На Волині 13-річний хлопчик загинув через пустощі на льоду

16:03

Летів п'яним і палив у літаку: українка на рейсі з Єгипту до Харкова жорстко провчила пасажираВідео

15:55

В Україну привезли смертельно небезпечні горіхи з ТуреччиниВідео

15:54

Хотів накласти на себе руки в прямому ефірі: у Львові від суїциду врятували 21-річного хлопцяВідео

15:31

Вступ України до НАТО не обговорюється - представник уряду ФРНВідео

15:30

Обрізання Господнє 2022: дата і значення свята, що не можна робити в цей день

15:08

Порошенка хочуть доставити до суду примусово – уже є рішення про затриманняВідео

Реклама
14:57

Коли Водохреща 2022: дата, заборони і традиції дня

14:49

"Діти таке не їдять": українці масово розкритикували нове шкільне меню від КлопотенкаВідео

14:48

При обміні валют сім'я киян залишилась без 1,3 мільйона і бажаної квартириВідео

14:42

Ціни на гречку, яйця, борошно і цукор – під контролем держави: опубліковано рішення КабмінуВідео

14:39

У ВООЗ заявили, що три категорії людей перебувають у групі ризику через ОмікронВідео

14:29

У Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлунку

14:04

Відомого актора з Глухаря знайшли мертвим

14:03

Оригінальні посівалки для дітей і дорослих на старий Новий рік 2022

14:00

Біднішаємо з кожним роком: як доходи українців відстають від інфляціїВідео

13:57

Чому Сухий порт Євротерміналу - номер один в Україні? новости компании

13:48

Міс Україна Всесвіт Анна Неплях показала, як виглядала в 12 років до титулів і популярності

13:43

У Луганській області на кошти міжнародних інвесторів почнуть "велике будівництво" майже 200 км доріг

13:32

Штраф до 1 700 гривень: українцям доведеться платити за неприбраний снігВідео

13:15

Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідВідео

13:10

Дівчинка плакала від болю, а у школі не надали допомогу: скандал у Одеській області отримав продовженняВідео

12:57

Мережу підкорила вівчарка прикордонників, яка потужно гавкає у відповідь на "Слава Україні"

12:51

Слава Камінська у весільній сукні заінтригувала фанатів

12:39

Труїли ліками та вбивали: у Харкові викрили банду "чорних ріелторів"

12:34

Вигорів повністю: на Дніпропетровщині на ходу загорівся автобус з пасажирамиФото

12:28

Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають

Реклама
12:13

Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування

11:51

Смертельна ДТП під Харковом: загинули три людини, двох дітей госпіталізували

11:37

"Доходило до реанімації": Дружина Віктора Павліка розповіла про алкоголізм та борги співака

11:37

100 тисяч військ РФ біля кордонів України і гібридний сценарій: США розкрили плани Москви проти КиєваВідео

11:30

Ксенія Мішина розкрила подробиці про батька її 9-річного сина ПлатонаВідео

11:28

Прикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

11:26

Роман Цимбалюк. Головний підсумок переговорів Росія-США щодо УкраїниВідеоблоги

11:25

"Я одна в сім'ї працюю - а надсилають астрономічні суми": у Миколаєві обурилися платіжками за опалення

11:21

Чат із пластичним хірургом Дмитром Слоссером

10:20

Чим може бути небезпечна для здоров'я зубна паста - коментар вчених

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти