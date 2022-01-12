Україна в НАТО та виведення військ з Грузії з Молдовою: Альянс оголосив Росії різкі умови Заходу

Україна, Грузія та Молдова можуть претендувати на вступ до НАТО – Столтенберг / УНІАН

В НАТО готові до діалогу з РФ, однак у Москви немає права на вето щодо інтеграції держав до Північноатлантичного альянсу. Тільки Україна та інші учасники блоку безпеки Заходу вирішуватимуть, коли Київ зможе вступити до організації. В Альянсі не готові обговорювати питання, пов'язані з територіальною цілісністю держав. Росія повинна вивести війська з України, Грузії та Молдови. Про це заявив генеральний секретар військово-політичного блоку Йенс Столтенберг.

Під час свого брифінгу за підсумками засідання Ради НАТО-Росія він сказав про те, що Росія не може блокувати політику Альянсу щодо вступу нових учасників і приймати рішення з питання вступу до організації України. Євроатлантична інтеграція Києва залежить від позиції української держави та країн, які перебувають у колективному блоці безпеки Заходу.

"Що стосується членства і політики відкритих дверей - всі країни-учасниці НАТО вважають, що тільки Україна і 30 країн-учасниць вирішуватимуть, коли Україна може вступити до НАТО. І, звичайно, у Росії немає права вето щодо цього питання", - сказав Столтенберг.

За його словами, країни Північноатлантичного альянсу готові до перемовин з Москвою, але не підуть на компроміси, пов'язані з територіальною цілісністю України, Грузії та Молдови. Вони можуть претендувати на вступ до НАТО і отримання військової допомоги.

"Країни НАТО готові до діалогу з Росією, але не підуть на компроміси з приводу територіальної цілісності країн, їх права на вступ до НАТО і на військову допомогу", - додав керівник блоку.

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читайте також100 тисяч військ РФ біля кордонів України і гібридний сценарій: США розкрили плани Москви проти КиєваТакож він підкреслив, що військові сили РФ присутні в Україні, Грузії та Молдові, але "розміщені без узгодження з урядами цих країн, тобто їх не запрошували". При цьому держави вже закликали Москву вивести свої війська, і росіяни повинні виконати цю умову.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

У період з 10 по 13 січня проходять перемовини щодо безпеки за Заходу і РФ. Дискусії проводяться на тлі концентрації військ Росії біля рубежів України та звинувачень Москви на адресу НАТО в погрозах російським кордонам.

10 січня відбулися консультації США та Росії з питань безпеки. За підсумками перемовин представниця Штатів Венді Шерман заявила, що Вашингтон не має наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і невступ України до Північноатлантичного альянсу. Якщо росіяни запустять сценарій військової операції проти Києва, на Москву очікують жорсткі санкції.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який представляв на перемовинах російську сторону, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак, за його словами, Москва вимагає від Вашингтона гарантій, згідно з якими Київ і Тбілісі не повинні вступити до НАТО.

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