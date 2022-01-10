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Україна в НАТО, ракети у Європі і новий удар по Москві: США оголосили про підсумки перемовин з Росією

10 січня 2022, 20:33

Вашингтон не має наміру поступатися Москві в стратегічно важливих питаннях і готовий до жорстких санкцій щодо Росії.

Шерман Рябков
США та Росія провели перші переговори щодо безпеки / Reuters

У понеділок, 10 січня, відбулися перші перемовини щодо безпеки США та РФ. Американську делегацію представляла заступниця держсекретаря Венді Шерман, а Москву – заступник голови МЗС Сергій Рябков. Штати попередили Росію про жорсткі санкції у разі військового вторгнення в Україну, а також не гарантували росіянам невступ Києва до НАТО і скорочення чисельності своїх військ у Європі. Втім, американці готові вести з росіянами подальшу розмову з питань розміщення ракет, озброєнь і обмеження військових навчань. Однак обговорюватимуться ці аспекти тільки у разі дзеркальних поступок з боку Росії.

Заяви про позицію Штатів за підсумками американо-російських перемовин у Женеві зробила під час свого брифінгу заступниця держсекретаря Венді Шерман. Її цитувало американське видання The New York Times.

Україна в НАТО

Шерман розповіла про те, що американці не мають наміру на догоду Росії відмовлятися від співпраці з суверенними державами. Жодних рішень щодо України, Європи та НАТО не прийматиметься без Києва, Брюсселя і Північноатлантичного альянсу.

"Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці з суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами. І ми не прийматимемо рішення ані щодо Україні без України, ані щодо Європи без Європи, ані щодо НАТО без НАТО", - зазначила вона.

Вона підкреслила, що США не обговорюватимуть перспективи вступу України до НАТО без участі Києва і не дозволять нікому закрити двері до Альянсу.

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Війська Росії біля кордонів України

За словами дипломатки, у Вашингтоні вважатимуть сигналом до деескалації ситуації відведення російських військ від кордонів України до їх попередніх пунктів дислокації. Також вона засумнівалася у заяві росіян про те, що їхні війська знаходяться біля українських кордонів, мовляв, тільки з метою проведення навчань.

читайте такожУ Женеві завершилися важливі перемовини США та Росії: перші подробиці"Як правило, ви не посилаєте 100 тисяч солдатів до кордону тільки для того, щоб провести навчання", - зазначила Шерман.

На Росію очікують серйозні санкції у разі вторгнення в Україну

Шерман заявила, що Вашингтон впровадить фінансові обмеження проти ключових російських інститутів у разі військового вторгнення Росії в Україну.

Причому санкції будуть набагато серйознішими, ніж у 2014 році, про що Америка вже поінформувала Росію.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, це спричинить за собою значні витрати і наслідки, що виходять далеко за рамки того, що сталося у 2014 році. Ми готові і узгодили (дії) з нашими партнерами і союзниками. Ми ефективно узгодили фінансові санкції щодо Росії", - сказала Шерман.

США та Росія можуть домовитися

Втім, Шерман не виключає, що американцям і росіянам вдасться знайти компроміс. Але для цього Росія повинна зробити крок до зниження напруженості.

"Якщо Росія залишиться за столом перемовин і зробить конкретні кроки до деескалації, ми віримо, що зможемо досягти прогресу", - вважає заступниця державного секретаря.

Штати не мають наміру скорочувати військову присутність у Європі

Американці не підуть на скорочення своєї військової присутності у Європі. Планів щодо таких поступок не передбачається. Причому це питання навіть не обговорювалося.

"У нас не було дискусій про чисельність американських військ під час наших перемовин. Я не думаю, що це те, що знаходиться на столі перемовин. Це не тема для перемовин", - уточнила Шерман.

Які питання США готові обговорювати з Росією

Американська і російська сторони також обговорили питання розміщення ракет і проведення військових навчань. Вашингтон готовий говорити з Москвою про ситуацію з ракетами у Європі, але тільки на взаємних умовах. При цьому американці можуть переглянути і масштаби військових маневрів, які США та НАТО проводять у Європі.

Також вона додала, що і у Вашингтоні, і у Москві, згодні з тим, що ядерну війну виграти неможливо.

"США та Росія погодилися, що ядерну війну ніколи не можна виграти і не можна вести", - підкреслила Венді Шерман.

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