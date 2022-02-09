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Україні поза НАТО, без зброї Заходу і "поступки" Альянсу: РФ вибухнула умовами щодо відведення військ

9 лютого 2022, 17:41

Москва вимагає від Києва повернення до позаблокового статусу.

війська Росії біля кордонів України
Росія готова відвести війська від кордонів України, якщо Захід та Київ виконають низку різких вимоги Москви / Reuters

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова оголосила про те, що Москва готова відвести війська від кордонів України у тому випадку, якщо Захід та Київ підуть на поступки російській державі. Для зниження градусу напруженості біля українських рубежів Росія вимагає припинення спільних навчань ЗСУ та НАТО, постачань Україні озброєнь, виведення з території держави військових радників та інструкторів Заходу. При цьому Київ, мовляв, повинен відмовитися від вступу до Північноатлантичного альянсу і вибрати позаблоковий статус. А блоку нібито слід скасувати свою політику "відкритих дверей".

Як заявила російська дипломатка під час свого брифінгу у середу, 9 лютого, вирішити питання щодо деескалації ситуації біля українських кордонів, мовляв, можна досить швидко. Однак для цього Київ та Захід нібито повинні виконати низку умов.читайте також"Гарантії" для Росії в обмін на відведення військ від кордонів України: Київ поставив різку умову Москві

Що вимагає Росія від України та НАТО

За словами Захарової, для зниження градусу напруженості біля російсько-українських кордонів Захід повинен відмовитися від постачань Києву озброєнь і відкликати військових радників та інструкторів з території держави.

Також Москва вимагає припинення спільних військових навчань ЗСУ та НАТО.

"Ми переконані, що досягти деескалації ситуації навколо України, про яку так багато говорять і пишуть наші західні партнери, можна дуже швидко. Для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивезти всі іноземні озброєння, які раніше постачалися Києву, за межі української території", - сказала Захарова.

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читайте такожВідведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": Росія вибухнула звинуваченнямиБільше того, речниця МЗС РФ додала, що додатковою "умовою" для України є відмова від позаблокового статусу, а НАТО нібито має відмовитися від політики відкритих дверей, яка передбачає готовність організації приймати нові країни до Північноатлантичного альянсу.

США та НАТО відкинули ультиматум Росії щодо України

Сполучені Штати Америки, Північноатлантичний альянс та Росія у період з 10 по 13 січня провели серію консультацій щодо безпеки. Перемовини відбулися на тлі стягування Москвою військ до кордонів України і заяв Москви про нібито погрози НАТО біля російських рубежів.

Росія висунула Заходу низку вимог, серед яких відмова військово-політичного блоку від розширення на схід, блокада вступу України до Альянсу і повернення військової інфраструктури НАТО на позиції 1997 року.

Представниця Штатів на перемовинах, заступниця держсекретаря Венді Шерман сказала, що Вашингтон не піде на вимоги Москви щодо відмови України від вступу до НАТО і нерозширення колективного блоку безпеки Заходу на схід.

Російський делегат на перемовинах, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак вимагає, щоб Штати гарантували невступ України та Грузії до Північноатлантичного альянсу.

Керівник НАТО Єнс Столтенберг виступив проти вимог Росії. Він підкреслив, що територіальна цілісність та суверенітет України, Грузії та Молдови не обговорюються. Держави можуть вступити до військово-політичного блоку Заходу, а Росія не може цьому перешкоджати.

Столтенберг попередив РФ про те, що якщо Москва піде на нове військове вторгнення на територію України, НАТО посилить свою військову присутність у Східній Європі.

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