"Є умова": в НАТО підтримали запрошення України на саміт

За словами Столтенберга, Іспанія є ідеальним місцем для проведення саміту.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті Північноатлантичного альянсу.
Як розповів Столтенберг виданню La Vanguardia, при цьому є умова - необхідно визначити формат.
"Так, я думаю, що це хороша платформа для зустрічей з партнерами, але я думаю, що ми повинні визначитися з точним форматом. Я з великим нетерпінням чекаю саміту", - заявив він.
Де може пройти саміт
Він підкреслив, що Іспанія є ідеальним місцем для проведення саміту.
"НАТО - це трансатлантичний альянс. Якщо ми чогось і повинні навчитися з цієї кризи, так це тому, що європейці і американці повинні триматися разом", - додав Столтенберг.
Польща закликала НАТО до переговорів з Києвом і Тбілісі
Нагадаємо, Північноатлантичний альянс перед самітом організації в Мадриді повинен провести зустрічі з Україною і Грузією по лінії НАТО. Військово-політичний блок заходу повинен показати, що Київ і Тбілісі не збираються кидати напризволяще. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
В ході свого спільного брифінгу з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом він сказав про те, що перед самітом організації в Мадриді слід провести дві зустрічі – Україна-НАТО і Грузія-НАТО. Захід повинен показати, що не залишить українську та грузинську держави.
У період з 10 по 13 січня відбулася низка консультацій з безпеки, в яких брали участь США, НАТО і РФ. Переговори проходили на тлі концентрації Росією військових підрозділів біля кордонів України і звинувачень Москви в загрозах Альянсу російським рубежам. Росія вимагала, щоб в НАТО відкликали обіцянку про майбутню євроатлантичну інтеграцію Києва і Тбілісі і гарантували нерозширення блоку на схід.
читайте такожПутін на зустрічі з Макроном погрожував Україні і НАТО ядерними бомбами
Читайте також:
- Діалог не закінчений: Путін заявив, що РФ готує відповідь США і НАТО щодо гарантій безпеки
- "Хочете, щоб Франція воювала з РФ?": Путін налякав наслідками прийняття України в НАТО
- Путін на зустрічі з Макроном погрожував Україні і НАТО ядерними бомбами