"Є умова": в НАТО підтримали запрошення України на саміт

Столтенберг / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті Північноатлантичного альянсу.

Як розповів Столтенберг виданню La Vanguardia, при цьому є умова - необхідно визначити формат.

"Так, я думаю, що це хороша платформа для зустрічей з партнерами, але я думаю, що ми повинні визначитися з точним форматом. Я з великим нетерпінням чекаю саміту", - заявив він.

Де може пройти саміт

Він підкреслив, що Іспанія є ідеальним місцем для проведення саміту.

"НАТО - це трансатлантичний альянс. Якщо ми чогось і повинні навчитися з цієї кризи, так це тому, що європейці і американці повинні триматися разом", - додав Столтенберг.

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Польща закликала НАТО до переговорів з Києвом і Тбілісі

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс перед самітом організації в Мадриді повинен провести зустрічі з Україною і Грузією по лінії НАТО. Військово-політичний блок заходу повинен показати, що Київ і Тбілісі не збираються кидати напризволяще. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

В ході свого спільного брифінгу з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом він сказав про те, що перед самітом організації в Мадриді слід провести дві зустрічі – Україна-НАТО і Грузія-НАТО. Захід повинен показати, що не залишить українську та грузинську держави.

У період з 10 по 13 січня відбулася низка консультацій з безпеки, в яких брали участь США, НАТО і РФ. Переговори проходили на тлі концентрації Росією військових підрозділів біля кордонів України і звинувачень Москви в загрозах Альянсу російським рубежам. Росія вимагала, щоб в НАТО відкликали обіцянку про майбутню євроатлантичну інтеграцію Києва і Тбілісі і гарантували нерозширення блоку на схід.

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