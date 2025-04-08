'Україна вже визначилася': глава МЗС зробив заяву щодо угоди про корисні копалини

Майбутня угода повинна відповідати двом вимогам.

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Глава МЗС зробив заяву щодо угоди про корисні копалини/ колаж: Главред, фото: Facebook White House, Офіс президента України, depositphotos.com/ua

Основні тези Сибіги:

Україна визначила своє бачення тексту угоди про корисні копалини з США

Угода повинна бути взаємовигідною і не має суперечити курсу України на вступ до ЄС

Ще визначають "одну з провідних юридичних компаній" для супроводу процесу

Українська сторона уже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди про корисні копалини.

Відсутність суперечностей між угодою та курсом України на вступ до Євросоюзу є принциповою позицією нашої держави. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі "Укрінформу".

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Він розповів, що ще триває визначення складу переговорної групи, яка відправиться до Сполучених Штатів Америки, щоб предметно обговорити текст угоди, запропонований американською стороною.

"Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди", – сказав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що майбутня угода повинна бути взаємовигідною – вона має відповідати інтересам обох сторін. Також вона не повинна суперечити курсу України на вступ до Європейського Союзу – це одна з принципових позицій для української сторони, зазначив Сибіга.

Також він додав, що ще визначають "одну з провідних юридичних компаній", яка буде супроводжувати процес.

Угода зі США щодо корисних копалин/ Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини між Україною і США – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп пригрозив Україна "серйозними проблемами" через угоду про корисні копалини – у Зеленського відповіли. Президент США застосовує агресивну риторику для посилення власних позицій та впливу на переговорний процес, зазначив Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна найме "адвокатів" для підписання угоди про ресурси. Зараз є три ключові компанії, які погодилися і хочуть працювати.

У Politico повідомили, що угода України і США про корисні копалини обернулася катастрофою. Україні знову доведеться пояснювати США, що деякі речі, які Штати вимагають в рамках угоди, не будуть реалізовані.

Також повідомлялося, що Україна відправить у США представників, щоб обговорити угоду про копалини – було названо дату. Стала відома дата, коли Україна відправить своїх представників у Сполучені Штати Америки, щоб обговорити цю угоду.

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