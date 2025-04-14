Україна вийшла на діалог з США: Вашингтон отримав документи щодо важливої угоди

В Україні пояснили, скільки триватимуть переговори щодо угоди про корисні копалини.

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Україна і США ще не на фінальному етапі укладення угоди / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Міністерство юстиції України

Що сказала Стефанішина:

У Вашингтон передали пропозиції України щодо угоди про надра

Деталі угоди не розголошують

Переговори між США і Україною триватимуть до повної згоди

Україна передала американській стороні пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Це сталося під час черговий технічних консультацій.

Про це в етері телемарафону повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

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Вона відмовилась повідомляти деталі документів, однак зазначила, що проведення консультацій є хорошим знаком і на даному етапі українська делегація донесла американській стороні усі свої пропозиції, які були узгоджені.

"Але я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори, доти, доки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно", - додала вона.

Корисні копалини / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що між Україною та США тривають переговори щодо угоди про корисні копалини. Новий проект документу, який надали Штати, передбачає, що США отримують під свій контроль в тому числі український газопровід, через який відбувались поставки російського газу в Європу.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має чітко визначені "червоні лінії" у перемовинах зі США щодо доступу до українських мінералів.

Напередодні повідомлялося, що українська сторона уже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди про корисні копалини. Зокрема відсутність суперечностей між угодою та курсом України на вступ до Євросоюзу є принциповою позицією нашої держави.

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Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

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