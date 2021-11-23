США запровадили нові санкції проти Північного потоку-2: у Москві їх назвали "неприпустимими"

Санкції ввели проти двох судів і однієї компанії / Reuters

Вашингтон оголосив розширення санкційного пакета проти причетних до реалізації російського проєкту "Північний потік-2". Санкції будуть введені проти двох суден, які вели будівництво газопроводу, і однієї компанії.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена на сайті відомства. Проти Transadria Ltd будуть введені санкції, а її судно Marlin будуть ідентифікувати як заблоковану власність відповідно до Закону Про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року (PEESA).

Він наголосив, що всього адміністрація США вже наклала санкції на 8 осіб і визначила 17 їх судів як заблоковану власність відповідно до PEESA у зв'язку з "Північним потоком-2". Блінкен зазначив, що США виступають проти СП-2 і продовжують працювати з Німеччиною, союзниками і партнерами, щоб знизити ризики, які газопровід несе Україні, країнам НАТО і ЄС.

Реакція Росії

Російський посол в США Анатолій Антонов у коментарі РБК-Россия назвав "діалог через санкції" зі Сполученими Штатами "неприпустимим" і таким, що порушує міжнародне право.

"Діалог через санкції неприйнятний і порушує міжнародне право. Усі зусилля проти російського нафтогазового експорту до Європи розглядаємо як недобросовісну конкуренцію, яка підриває принципи вільного ринку", – сказав дипломат.

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Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) у вівторок, 16 листопада, призупинило сертифікацію компанії-оператора газопроводу Північний потік-2.

Причиною зупинки сертифікації у Німеччині назвали невідповідність структури власності проєкту Північний потік-2 національному німецькому законодавству.

Регулятор вимагає, щоб компанія Nord Stream AG адаптувала під закони Німеччини компанію, створену для управління німецьким ділянкою газопроводу ПП-2. Або слід зареєструвати нову компанію за законами ФРН. Нова юридична особа повинна стати власником тієї ділянки магістралі, яка проходить територією Німеччини.

У ФСА підкреслили, що допоки, доки Газпром не виконає цю вимогу, сертифікацію магістралі Північний потік-2 відновлено не буде.

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