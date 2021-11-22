Північний потік-2 стане ударом по Німеччині: Україна попередила Берлін про наслідки запуску труби

Росія, яка захопила Крим і здійснила наймасштабніше захоплення території з часів Другої світової війни, зміцнює свої позиції, сказав Сергій Кислиця.
На Німеччину очікує посилення залежності від газу з Росії після того, як буде введено до експлуатації газопровід Північний потік-2. Москва, яка окупувала Криму і здійснила наймасштабніше захоплення території з часів Другої світової війни, як і раніше зберігає серйозні позиції на енергетичному ринку Європи. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
У своєму Twitter-акаунті він нагадав про те, що окупація Росією Криму у 2014 році стала наймасштабнішим територіальним захопленням у Європі з часів Другої світової війни. І наразі, за допомогою трубопроводу Північний потік-2, Москва тільки зміцнює свої позиції на енергетичному ринку. Для Німеччини це означає посилення залежності від російського газу.читайте такожУдар Німеччини по Північному потоку-2 - це частина угоди: у США оголосили про вимогу до Росії щодо газу
"Росія також зберігає тверді позиції на європейському енергетичному ринку: трубопровід "Північний потік-2" зміцнить залежність Німеччини від російського природного газу", - підкреслив Сергій Кислиця.
Призупинення сертифікації газопроводу Північний потік-2
Федеральне мережеве агентство Німеччини (німецький регулятор, - ред.) призупинило процес сертифікації компанії-оператора російської магістралі Північний потік-2.
Причиною у Берліні назвали невідповідність структури власності проекту німецькому національному законодавству.
Регулятор вимагає, щоб Nord Stream AG створила на території ФРН таку компанію, яка відповідала б законодавству країни. Компанія повинна стати власником ділянки труби, яка проходить територією Німеччини.читайте такожБонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзиту
Допоки, доки Nord Stream AG не виконає всіх вимог, сертифікацію Північного потоку-2 відновлено не буде.
У Нафтогазі заявили, що Газпром перейшов до "юридичних трюків", намагаючись зареєструвати дочірню компанію у Німеччині, яка повинна стати оператором німецької ділянки магістралі ПП-2. За словами глави української компанії Юрія Вітренка, така ініціатива є "насмішкою" над Європою.
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