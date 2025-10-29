18-річний син Марічки Падалко та Єгора Соболєва вирішив мобілізуватися - деталі

Соболєв розповів, як він і дружина дізналися про вибір Михайла.

Син Марічки Падалко та Єгора Соболєва зібрався служити за контрактом / колаж: Главред, фото: facebook.com/marichka.padalko, facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

Син українських журналістів Марічки Падалко та Єгора Соболєва перебуває в процесі укладення контракту на службу

Соболєв розкрив деталі рішення 18-річного Михайла

У січні 2024 року українська ведуча і журналістка Марічка Падалко розповіла, що її син Михайло бажає поповнити лави ЗСУ. Тоді батькам вдалося переконати юнака спершу здобути вищу освіту, а потім уже приймати таке важливе рішення.

Однак Михайло все ж вирішив обрати власний шлях. Про це в бесіді з Яніною Соколовою розповів батько хлопця - український військовий, громадський діяч і журналіст Єгор Соболєв.

Він розповів, що син із початком повномасштабної війни захопився створенням і керуванням дронами. На першому курсі інституту (Михайло обрав робототехніку в Києво-Могилянській академії - прим. редактора) він почав працювати в майстерні з виробництва дронів.

Свої навички хлопцеві вдалося відточити на Запорізькому напрямку, куди він їздив разом із батьком. "Я йому сказав: "Якщо треба, давай я заберу тебе на Запоріжжя, будеш там допомагати в зоні бойових дій. Обльотувати дрони на безпечній дистанції, не безпосередньо під час ведення бою, але нам це буде корисно". Я його реально привіз у квітні [2025 року] в Запоріжжя, трошки сумно було, але привіз, віддав у нашу майстерню, його там залучили, я був дуже гордий", - каже Соболєв.

Син Марічки Падалко та Єгора Соболєва зібрався служити за контрактом / Скриншот YouTube

Згодом стало відомо, що Михайло залишив роботу в майстерні, і з травня по вересень літав добровольцем в одному з підрозділів. "Зробив уже більше 100 місій на розвідувальному БПЛА, що дуже багато для розвідувального БПЛА – це вже рівень досвідченого пілота. І збирається мобілізуватися й укласти контракт", - розповів Єгор Соболєв.

Ця новина, звісно, шокувала батьків Михайла, проте Марічка Падалко та Єгор Соболєв прийняли рішення сина. "Марічка була просто в шоці, мовчала. Вона потім дуже сильно переживала. Але я сказав їй: "Слухай, кохана, ну на кого ми можемо нарікати, окрім як на нас із тобою? Ну який у нас мав би ще вирости син, і що б ми думали, якби він виріс інакшим?" Те, що він пілот і вже з досвідом, – це дуже класно, таких зараз виривають із руками", - поділився захисник.

Марічка Падалко з Михайлом / фото: facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

Про персону: Марічка Падалко Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

