Запуск Північного потоку-2 можуть відкласти до серпня 2022 року - Reuters

Введення в експлуатацію газопроводу Північний потік - 2 затягнеться / Фото Reuters

Російський газопровід Північний потік-2 може бути введений в експлуатаці лише навесні наступного року, пише Reuters з посиланням на джерела в уряді Німеччини.

"Я очікую, що запуск Північного потоку-2 може бути відкладено до березня 2022 року", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому деякі аналітики вважають, що процес сертифікації СП-2 може затягнутися на кілька місяців, тому що Брюсселю потрібно буде дати йому зелене світло після того, як німецькі регулюючі органи винесуть свої рекомендації.

"За нашими оцінками, сертифікація може бути завершена не раніше квітня наступного року, з великим потенціалом для продовження до серпня 2022 року, враховуючи ймовірність ще суворішої оцінки на наступному етапі розгляду Європейською комісією", - сказав аналітик газових ринків Rystad Energy Зунцян Луо.

Агенство зазначає, що німецький регулятор BNetzA призупинив процедуру сертифікації компанії Nord Stream 2 AG. Регулюючий орган Німеччини заявив, що призупинив сертифікацію Північного потоку-2, оскільки консорціуму, що знаходиться в Швейцарії та стоїть за трубопроводом, необхідно було створити дочірню компанію в Німеччині відповідно до німецького законодавства, щоб отримати ліцензію на експлуатацію.

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Німецький регулятор вважає, що саме таким чином той зможе продемонструвати наявність достатнього фінансування і незалежності від материнської компанії РФ, перш ніж період сертифікації відновлять.

"Північний потік-2 зіткнувся з жорсткою опозицією з боку США і деяких європейських держав, які заявляють, що він зробить Європу занадто залежною від Росії щодо газу", - йдеться в матеріалі.

читайте такожВтрати України від запуску Північного потоку: у Нафтогазі назвали шалені цифриПри цьому європейські уряди вважають, що новий трубопровід життєво важливий для забезпечення енергопостачання, оскільки більш високі ціни вже провокують зростання інфляції. У середу ціна на газ в Нідерландах наступного місяця підскочила на 8% - до 101,60 євро за мегават-годину (МВтч). Контракт подорожчав майже на 60% у листопаді.

Ціна на газ на початку наступного року також зросла, оскільки ринок тепер не очікує будь-яких великих потоків по Північному потоку-2 до кінця зимового опалювального сезону, коли попит, можливо, вже досягне піку.

Будівництво Північного потоку-2

10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2.

Глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.

Позиція Німеччини щодо Північного потоку-2

Офіційний Берлін неодноразово на вищому політичному рівні заявляв про підтримку запуску російського трубопроводу Північний потік-2. Канцлер ФРН Ангела Меркель та інші німецькі політики і чиновники регулярно про це говорили. Однак підкреслювалося, що транзит газу через Україну повинен тривати навіть після того, як запрацює проект Газпрому.

Лідер Соціал-демократичної партії, що перемогла на виборах до Бундестагу, Олаф Шольц заявляв, що угода США і Німеччини щодо СП-2 передбачає зобов'язання перед Україною. І ці вимоги повинні бути виконані. Він уточнив, що в майбутньому потрібно забезпечити прокачування палива зокрема і через українську ГТС.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький звинувачував Німеччину в надмірній підтримці Північного потоку-2 і заявляв, що в різкому злеті цін на газ в Європі винен і Берлін.

ФРН проводить сертифікацію СП-2 з 8 вересня. У Міністерстві економіки та енергетики винесли вердикт, згідно з яким проект Газпрому не несе загрози енергетичній безпеці Німеччини та Євросоюзу.

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