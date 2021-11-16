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ФРН зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі

16 листопада 2021, 13:02

Берлін фактично поставив ультиматум Газпрому: якщо росіяни не виконають умови, запустити СП-2 не вдасться.

Північний потік-2
Німеччина 16 листопада призупинила сертифікацію Північного потоку-2 / Reuters

Федеральне мережеве агентство ФРН призупинило сертифікацію компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2 допоки, доки структура власності труби не відповідатиме німецькому законодавству. Берлін вимагає, щоб Nord Stream 2 AG забезпечила на території Німеччини роботу компанії, яка має стати власником німецької ділянки трубопроводу Газпрому.

Як повідомляє пресслужба німецького регулятора, компанія Nord Stream 2 AG може пройти сертифікацію тільки у тому випадку, якщо буде проведена реорганізація її структури власності виходячи з вимог законодавства Німеччини.читайте такожТранзит через Україну і закачування газу в ПСГ: Газпром різко накрутив постачання палива до Європи

У Берліні акцентують увагу, що росіяни повинні або адаптувати під законодавство Німеччини ту компанію, яка вже створена для управління німецькою ділянкою Північного потоку-2, або зареєструвати нову. Цій компанії має перейти у володіння німецька частина магістралі. Допоки не буде виконано цю вимогу, сертифікація магістралі припиняється.

"Це дочірнє підприємство має стати власником і оператором німецької частини газопроводу. Потім дочірня компанія повинна виконати вимоги незалежного оператора, викладені в законі про енергетичну промисловість Німеччини. Процедура сертифікації буде припинена допоки, доки основні активи і людські ресурси не будуть передані дочірній компанії", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, газопровід Північний потік-2 не відповідає третій газовій директиві ЄС, згідно з якою одна й та ж компанія не може займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу. Діяльність оператора ПП-2, компанії Nord Stream 2 AG, не відповідає цим вимогам. Таким чином, Газпром буде змушений створити окрему компанію-оператора, а в підсумку власником магістралі може стати група компаній, серед яких – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall.

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Дивіться відео ТСН - як Росія може змусити ЄС запустити ПП-2

Позиція Німеччини щодо Північного потоку-2

Офіційний Берлін неодноразово на вищому політичному рівні заявляв про підтримку запуску російського трубопроводу Північний потік-2. Канцлерка ФРН Ангела Меркель та інші німецькі політики і чиновники регулярно про це казали. Однак підкреслювалося, що транзит газу через Україну повинен тривати навіть після того, як запрацює проект Газпрому.

Лідер Соціал-демократичної партії, що перемогла на виборах до Бундестагу, Олаф Шольц заявляв, що угода США і Німеччини щодо ПП-2 передбачає зобов'язання перед Україною. І ці вимоги повинні бути виконані. Він уточнив, що в майбутньому треба забезпечити прокачування палива у тому числі і через українську ГТС.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький звинувачував Німеччину в надмірній підтримці Північного потоку-2 і заявляв, що в різкому злеті цін на газ у Європі винен і Берлін.

ФРН проводить сертифікацію ПП-2 з 8 вересня. У Міністерстві економіки та енергетики винесли вердикт, згідно з яким проект Газпрому не несе загрози енергетичній безпеці Німеччини та Євросоюзу.

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