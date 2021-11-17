Північний потік цього року не запустять - ЗМІ з'ясували причину

З'явилася попередня дата здачі в експлуатацію російського газопроводу.
Введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладений до березня наступного року через рішення німецького регулятора призупинити процедуру сертифікації компанії Nord Stream 2 AG.
Про це стало відомо агентству Reuters від джерела в уряді Німеччини, пише "Європейська правда".
"Я очікую, що запуск "Північного потоку-2" може бути відкладений до березня 2022 року", - сказано в повідомленні.
Джерело послався на необхідність того, що російський "Газпром" повинен створити товариство з обмеженою відповідальністю відповідно до законодавства Німеччини, додавши, що "Газпром" заявив, що почне це робити.
читайте такожВеликобританія закликала Євросоюз "паралізувати" Північний потік-2Консорціум Nord Stream 2 повинен створити дочірню компанію, щоб продемонструвати наявність достатнього фінансування і незалежності від російської материнської компанії, перш ніж період сертифікації знову відновиться.
Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2
Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) у вівторок, 16 листопада, призупинило сертифікацію компанії-оператора газопроводу Північний потік-2.
Причиною зупинки сертифікації в Німеччині назвали невідповідність структури власності проекту Північний потік - 2 національному німецькому законодавству.
Пізніше прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Росія готова виконати всі вимоги німецького регулятора, щоб прискорити процес запуску магістралі Північний потік-2. У відповідь на умову Німеччини буде створена нова компанія-оператор газопроводу.
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