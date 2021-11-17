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Жорстка умова Німеччини щодо Північного потоку-2: у Путіна заявили, що Росія виконає всі вимоги

17 листопада 2021, 13:55

У Кремлі не знають, чи відбудеться запуск газопроводу ПП-2 до кінця поточного року.

Пісок
Росія виконає всі вимоги Німеччини і створить нову компанію-оператора для управління ПП-2, - Пєсков / Reuters

Росія готова виконати всі вимоги німецького регулятора, щоб прискорити процес запуску магістралі Північний потік-2. У відповідь на умову Німеччини буде створена нова компанія-оператор газопроводу. Наразі невідомо, чи відбудеться введення до експлуатації трубопроводу до кінця 2021 року. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, російська влада визнає всі вимоги німецького регулятора, а компанія-оператор газопроводу Nord Stream AG готова їх виконати для того, щоб трубопровід можна було запустити в роботу якомога швидше.

"Компанія-оператор готова виконати всі вимоги чинного законодавства з тим, щоб якомога швидше запустити цей важливий для всіх проект", - сказав Пєсков.

Крім того, він уточнив, що для продовження складної процедури сертифікації Північного потоку-2 буде створена нова компанія-оператор проекту.

"Ми вчора бачили досить оперативну реакцію компанії "Північний потік-2". Буде створюватися нова компанія для того, щоб вимоги виконати", - підкреслив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

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Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) у вівторок, 16 листопада, призупинило сертифікацію компанії-оператора газопроводу Північний потік-2.

Причиною зупинки сертифікації у Німеччині назвали невідповідність структури власності проекту Північний потік-2 національному німецькому законодавству.

Регулятор вимагає, щоб компанія Nord Stream AG адаптувала під закони Німеччини компанію, створену для управління німецьким ділянкою газопроводу ПП-2. Або слід зареєструвати нову компанію за законами ФРН. Нова юридична особа повинна стати власником тієї ділянки магістралі, яка проходить територією Німеччини.

У ФСА підкреслили, що допоки, доки Газпром не виконає цю вимогу, сертифікацію магістралі Північний потік-2 відновлено не буде.

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новини Росії Кремль новини Німеччини Дмитро Пєсков Північний потік-2
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