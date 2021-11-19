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Удар Німеччини по Північному потоку-2 - це частина угоди: у США оголосили про вимогу до РФ щодо газу

19 листопада 2021, 08:51

Зупинивши сертифікацію ПП-2, німецький регулятор продемонстрував серйозне ставлення до домовленостей на рівні Вашингтона і Берліна, сказала Крістіна Квін.

Північний потік-2
У ФРН обіцяли діяти суворо у ситуації із запуском Північного потоку-2, - Квін / Reuters

У Вашингтоні бачать у припиненні процесу сертифікації Північного потоку-2 виконання Берліном угоди США і Німеччини щодо трубопроводу Газпрому. Росія періодами використовує газ в якості політичної зброї, у той час, коли Штати хотіли б, щоб Москва ставилася до енергетики виключно як до бізнесу. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Як повідомляє Укрінформ, американська дипломатка сказала про те, що Вашингтон сприймає призупинення сертифікації ПП-2 в контексті виконання Німеччиною угоди щодо російської магістралі. У Берліні обіцяли діяти за всією суворістю регуляторних вимог Європейського Союзу.читайте такожЖорстка умова Німеччини щодо Північного потоку-2: у Путіна заявили, що Росія виконає всі вимоги

"Тому ми розглядаємо ці нещодавні дії як імплементацію обіцянки Німеччини жорстко застосовувати всіх необхідних вимог. Ми розглядаємо це як позитивний крок, як те, що німецький регулятор серйозно ставиться до угоди і діє відповідно", - зазначила Квін.

За її словами, у Вашингтоні хотіли б бачити ставлення Росії до енергетики виключно в якості бізнесу, а не як до інструменту політичного тиску.

"Використовує Росія енергетику в якості зброї чи ні – немає сумнівів, що вона використовує її в якості інструменту. Давайте сформулюємо так. Іноді цей інструмент використовується не послідовно, не відповідно до міжнародних норм і практик. Думаю, ми б всі хотіли бачити, щоб Росія ставилася до енергетики як до будь-якого міжнародного бізнесу і застосовувала прийнятні практики", - підкреслила Христина Квін.

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Угода США і Німеччини щодо Північного потоку-2

Вашингтон і Берлін 21 липня досягли угоди щодо газопроводу Північний потік-2. Домовленості передбачають компенсації Україні за втрату основних обсягів транзиту газу до Європи і "страховку" від проблем у сфері безпеки. Німеччина повинна забезпечити продовження контракту Газпрому і Нафтогазу на прокачування палива ще на 10 років і впровадити національні санкції проти Росії у разі використання Москвою газу як політичної зброї.читайте такожШантаж Європи через ПП-2 і дефіцит газу: Європі взимку загрожують віялові відключення світла

Керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що американо-німецька декларація щодо ПП-2 не гарантує Києву продовження транзиту російського газу до Європи. За його словами, не можна впевнено казати про те, що прокачування палива до ЄС збережеться після 2024 року.

У серпні Німеччина призначила спецпредставника з транзиту газу через Україну Георга Вальдерзее. Берлін почав роботу над наданням сприяння в продовженні договору Газпрому і Нафтогазу на прокачування палива. Очікується, що контракт повинні підписати на термін до 10 років.

Призупинення сертифікації Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини, яке є німецьким регулятором, 16 листопада призупинило процес сертифікації компанії-оператора газопроводу Північний потік-2.

Причиною тому німецька сторона назвала невідповідність структури власності проекту ПП-2 національному законодавству.

Згідно з вимогами регулятора, Nord Stream AG повинна створити на території ФРН компанію, яка керуватиме німецькою ділянкою газопроводу Північний потік-2. Компанію слід зареєструвати за німецьким законодавством і передати їй у власність частину труби, яка йде Німеччиною.

У Берліні підкреслили, що сертифікація ПП-2 не відновиться допоки, доки росіяни не виконають вищевказану вимогу.

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