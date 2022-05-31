Рада звільнила з посади омбудсмена з прав людини Людмилу Денисову / УНІАН

Депутати Верховної Ради звільнили з посади уповноважену ВР з прав людини Людмилі Денисовій на засіданні 31 Травня.

За проголосувало 234 депутати, але призначення заміни сьогодні не було, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Сьогодні вранці народні депутати висловили недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денисовій і зібрали підписи, які були необхідні для звільнення її з посади уповноваженої з прав людини.

Зазначимо, що Денисова обіймала цю посаду ще з 15 березня 2018 року, замінивши тодішнього нардепа від "Народного фронту" Валерію Лутковську.

читайте такожРозвал Росії: у Раді розкрили сценарій розпаду РФ на кілька державРаніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова розповідала про моторошні злочини, скоєні путінськими солдатами.

В одному з останніх постів вона повідомила, що російські окупанти 10 годин поспіль ґвалтували11-річного хлопчика на очах у його матері, яку прив'язали до стільця. Після цього дитина мовчала протягом місяця.

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