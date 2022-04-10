Під Києвом окупанти неодноразово ґвалтували жінку, погрожуючи їй насиллям над 3-річним сином/ Скрін з відео, ua.depositphotos.com

У селі Богданівка Броварського району на Київщині російські окупанти неодноразово жорстоко зґвалтували жінку, перед цим застреливши її чоловіка, котрий хотів її захистити.

П’яні солдати погрожували жінці, що вони вчинять насильство над її 3-річним сином. Про цей жахливий випадок розповіли українські військові, відповідне відео оприлюднив Цензор.НЕТ.

"Жінка наважилася розповісти. У неї страшна трагедія. Вона проживала з чоловіком і 3-річним сином. П’яні солдати РФ прийшли і зґвалтували її. Чоловік намагався її оборонити, але вони його застрелили. І лякаючи тим, що буде вчинено насильство до її 3-річного сина, вони її ґвалтували і робили це не один раз", – розповідає український військовий.

Постраждалій після таких звірств вдалося втекти. Окупанти після всього спалили будинок сім’ї і застрелили собаку.

"Хата повністю вся вигоріла. Даху немає, його розбомбили з техніки. Собачку вбили. Машина вся поплавилася. Тут висока температура була, коли все горіло", – каже український воїн.

Захисники України після звільнення села від російських загарбників знайшли на подвір’ї спаленого будинку могилу – виявилося, що місцеві жителі прикопали тіло вбитого господаря.

Жінка зараз перебуває у безпечному місці. Вона написала заяву про скоєний щодо неї злочин.

Зазначається, що в соцмережах була інформація про нібито загибель кривдника постраждалої. Проте українські правоохоронці вирішили перестрахуватися і оголосили йому заочну підозру, після чого його буде оголошено у міжнародний розшук. Якщо він залишився серед живих, то він буде притягнений до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у Бучі на Київщині п’ятеро російських загарбників зґвалтували 14-річну дівчинку, після цього вона завагітніла.

Крім цього у Київській області в місті Ірпінь, де кілька тижнів окупанти здійснювали звірства проти українців, трапився ще один моторошний випадок. В Ірпені троє окупантів жорстоко зґвалтували 20-річну дівчину.

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