Окупанти 10 годин поспіль ґвалтували 11-річного хлопчика на очах у матері - Денисова

Людмила Денісова розповіла про злочини російських солдатів щодо українських дітей / Фото УНІАН, pixabay.com

Російський окупанти 10 годин поспіль ґвалтували 11-річного хлопчика на очах у його матері, яку прив'язали до стільця. Після цього дитина мовчала впродовж місяця.

Про страшний злочин, скоєний путінськими солдатами, розповіла Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова в інтерв'ю виданню Гордон.

На сьогоднішній день складно сказати, скільки дітей загинуло через війну Росії в Україні. Адже невідомо, скільки загиблих залишаються під завалами, які ще не розібрано.

"Ми щоранку підраховуємо, скільки ж у нас вбито дітей, щодо яких точно встановлено причинно-наслідковий зв'язок з війною. І щоранку ми публікуємо. Але це мінімум. Це тільки те, що зафіксувала ювенальна поліція, що зафіксував генпрокурор. А скільки ще ми не знаємо? Ми ж не розібрали всі завали", - сказала омбудсмен.

"А скільки душ покалічено, неможливо сказати. Хлопчика, якому 11 років, ґвалтували 10 годин на очах у матері, яку прив'язали до стільця. Він після цього місяць мовчав", - додала Денисова.

За її словами, необхідно зафіксувати якомога ретельніше злочини, дати оцінку згідно Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права, передати відповідним органам, Міжнародному кримінальному суду.

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Як повідомляв Главред, на Київщині окупанти били і ґвалтували жінок і неповнолітніх дівчат, тіла деяких зі своїх жертв вони вішали на деревах. Фотографії, які доводять факти таких жахливих звірств, українці Оксані Литвиненко показали її земляки-біженці, про що жінка розповіла виданню The Guardian.

У Херсоні російські окупанти впродовж 12 годин ґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель, сказавши, що "вона - бандерівка".

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