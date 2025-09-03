Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

Ні від уряду Німеччини, ні від Європейського Союзу не надходило конкретних планів щодо введення військ в Україну.

Фрідріх Мерц зробив заяву про відправлення військ в Україну / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези Мерца:

До моменту перемир'я відправки військ в Україну не буде

Будь-яке рішення потребуватиме схвалення Бундестагу

Сьогодні головною гарантією безпеки для України є підтримка ЗСУ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не планує відправляти своїх солдатів в Україну ні до, ні після досягнення перемир'я.

"До моменту перемир'я відправки військ в Україну точно не буде. І навіть після цього я маю значні сумніви щодо участі Німеччини", - заявив канцлер в інтерв'ю німецькому телеканалу Sat.1.

За словами Мерца, що ні від уряду Німеччини, ні від Європейського Союзу не надходило конкретних планів щодо введення військ в Україну.

Канцлер підкреслив, що сьогодні головною гарантією безпеки для України є підтримка української армії в боротьбі проти російської агресії. Питання про участь німецьких військових може розглядатися лише у віддаленій перспективі - після укладення перемир'я або мирної угоди.

Мерц також наголосив, що будь-яке рішення потребуватиме схвалення Бундестагу і залежатиме від домовленостей із Росією.

"Це не можна зробити всупереч Росії, лише разом із нею. На цьому шляху ще багато перешкод, і він може зайняти багато часу", - додав він.

Гарантії безпеки для України

Як писав Главред, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва впродовж 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії. За даними Bloomberg, автором пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред ​

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Києву в рамках потенційної мирної угоди з Росією. При цьому американські війська не будуть відправлені в Україну.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Кремль наполягає на праві вето щодо будь-яких домовленостей про гарантії безпеки для України, намагаючись зірвати спільні дії США, європейських партнерів і Києва, спрямовані на досягнення стабільного миру.

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка експерта

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що гарантії безпеки, про які зараз говорять країни Заходу, не забезпечать Україні реальної безпеки.

"Особисто я в подібні гарантії не вірю, тому що все це ми вже проходили. Гарантії - така річ, що сьогодні вони є, а завтра їх уже немає. Коаліції розпадаються, прем'єри і президенти йдуть у відставку, і потім змусити когось виконувати гарантії - шансів нуль. Жодну країну і жодну людину не змусиш виконувати те, чого вона не хоче", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

Ступак упевнений, що єдиний варіант, який може спрацювати - це надання Україні політичної згоди на розміщення в країні приватного іноземного бізнесу - американського, британського, італійського - після закінчення війни.

"У папірці не вірю. Найкраща гарантія - військове виробництво", - упевнений військовий експерт.

