"Відповів на дипломатію ляпасом": як Путін образив Меланію Трамп - WP

Перша леді закликала до захисту дітей України. Російський диктатор відповів новими бомбардуваннями.

https://glavred.net/politics/otvetil-na-diplomatiyu-poshchechinoy-kak-putin-oskorbil-melaniyu-tramp-wp-10694909.html Посилання скопійоване

Меланія Трамп написала Путіну листа, але він проігнорував її прохання / Колаж: Главред, фото: фото: facebook.com/WhiteHouse, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

Про що Меланія Трамп особисто попросила Путіна

Як господар Кремля відреагував на прохання першої леді США

15 серпня перша леді США Меланія Трамп написала пронизливого листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому закликала його до миру заради дітей, які постраждали від вторгнення РФ в Україну. Глава РФ відповів на лист бомбардуванням Києва, внаслідок якого загинуло 23 людини, включно з чотирма дітьми.

Ця відповідь Путіна демонструє, що Росія не зупинить напад на Україну добровільно - її потрібно примусити, пише The Washington Post.

відео дня

"Цей удар був образою для нашої першої леді. Це також була образа для президента Дональда Трампа, який особисто передав лист своєї дружини Путіну на їхньому саміті на Алясці", - ідеться в статті.

WP пише, що Путін навмисно б'є по українських дітях від самого початку війни. За даними Генеральної прокуратури України, понад 3560 шкіл постраждали від російських ракет, безпілотників, артилерії та навіть касетних боєприпасів, зокрема 371 школа була знищена. Унаслідок цих атак 652 дитини загинули і 2142 отримали поранення, ще 2193 зникли безвісти. За оцінками ЮНІСЕФ, у середньому щотижня гинуть або отримують поранення близько 16 українських дітей. Ба більше, багато українських дітей змушені вчитися під землею, щоб захиститися від російських безпілотників і ракет, які атакують їхні школи. Заняття регулярно перериваються сиренами повітряної тривоги.

Зазначається, що удар по Києву в ніч на 28 серпня мав на меті послати Трампу та європейським лідерам, які зібралися в Білому домі, повідомлення про те, що Путін сумнівається в їхній рішучості. Це підтверджується й тим, що, окрім українських цілей, Росія також завдала ударів по дипломатичних представництвах Європейського Союзу в Києві та по американському виробнику електроніки Flex Ltd., вразивши його завод далеко від лінії фронту двома крилатими ракетами "Калібр".

"Путін відповів на дипломатію Трампа і зворушливий лист його дружини ляпасом - варварською атакою, яка чітко показує, що йому байдуже на відновлення мелодійного сміху українських дітей. Це має стати останньою краплею", - йдеться у статті.

Автори матеріалу також підкреслили, що Трамп дав Путіну всі шанси довести, що він зацікавлений у мирі. І, оскільки російський президент досі не підтвердив свої слова про готовність укласти мир конкретними діями, необхідно змусити його це зробити.

Меланія Трамп написала листа Путіну - що відомо

Перша леді США Меланія Трамп написала президенту Росії Володимиру Путіну особистого листа, який передала через Дональда Трампа під час саміту на Алясці. Його президент США особисто вручив у руки главі Кремля, повідомляє Reuters.

У листі Путіну дружина Дональда Трампа порушила питання важкого становища дітей в Україні та Росії на тлі триваючої війни.

"У кожної дитини в серці одні й ті самі тихі мрії... Вони мріють про любов, можливості та безпеку. Пане Путін, ви можете поодинці повернути їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії - ви послужите всьому людству", - цитує The Washington Post лист Меланії Трамп.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожою атакою опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Під час цієї атаки Росія жорстоко вдарила ракетами та дронами по житлових будинках у Києві. Загинули люди. Це була одна з найбільших атак на столицю.

У ніч на 30 серпня здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар припав на Запорізьку та Дніпропетровську області та обласні центри.

У ніч на 2 вересня в Київській області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали удару дронами по Білоцерківській громаді. Унаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

У ніч на 3 вересня Росія атакувала Україну дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, більшість безпілотників рухалися в напрямку західних регіонів країни.

У Знам'янці Кіровоградської області внаслідок удару постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки. Частина жителів залишилася без електропостачання.

Крім того, через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура Кіровоградської області, затримуються понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.

У чому стратегія ударів РФ по Україні - думка експерта

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що інтенсивність ударів Росії по Україні буде наростати. Вибір цілей - суто політичне рішення, а інтенсивність атак визначається суто технічними можливостями.

"Вона [інтенсивність ударів] буде прямо пропорційна обсягам виробництва, тобто що виробили, тим і вдарили. Навряд чи до цього в Росії притримували якусь кількість дронів і ракет - просто виробляли менше. Зараз стали більше виробляти, тому стало більше атак", - пояснив він під час чату на Главреді.

Пономарьов прогнозує, що країна-агресор Росія й надалі користуватиметься тією самою тактикою, що й нині: один день бомбардують одне місто, інший день - інше місто, і т. д.

"Це розумно з точки зору подолання систем ППО. Тому так воно буде і далі", - вважає депутат Держдуми.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред