Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Відповів на дипломатію ляпасом": як Путін образив Меланію Трамп - WP

Анна Ярославська
3 вересня 2025, 10:33
394
Перша леді закликала до захисту дітей України. Російський диктатор відповів новими бомбардуваннями.
Меланія Трамп, Володимир Путін
Меланія Трамп написала Путіну листа, але він проігнорував її прохання / Колаж: Главред, фото: фото: facebook.com/WhiteHouse, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Про що Меланія Трамп особисто попросила Путіна
  • Як господар Кремля відреагував на прохання першої леді США

15 серпня перша леді США Меланія Трамп написала пронизливого листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому закликала його до миру заради дітей, які постраждали від вторгнення РФ в Україну. Глава РФ відповів на лист бомбардуванням Києва, внаслідок якого загинуло 23 людини, включно з чотирма дітьми.

Ця відповідь Путіна демонструє, що Росія не зупинить напад на Україну добровільно - її потрібно примусити, пише The Washington Post.

відео дня

"Цей удар був образою для нашої першої леді. Це також була образа для президента Дональда Трампа, який особисто передав лист своєї дружини Путіну на їхньому саміті на Алясці", - ідеться в статті.

WP пише, що Путін навмисно б'є по українських дітях від самого початку війни. За даними Генеральної прокуратури України, понад 3560 шкіл постраждали від російських ракет, безпілотників, артилерії та навіть касетних боєприпасів, зокрема 371 школа була знищена. Унаслідок цих атак 652 дитини загинули і 2142 отримали поранення, ще 2193 зникли безвісти. За оцінками ЮНІСЕФ, у середньому щотижня гинуть або отримують поранення близько 16 українських дітей. Ба більше, багато українських дітей змушені вчитися під землею, щоб захиститися від російських безпілотників і ракет, які атакують їхні школи. Заняття регулярно перериваються сиренами повітряної тривоги.

Зазначається, що удар по Києву в ніч на 28 серпня мав на меті послати Трампу та європейським лідерам, які зібралися в Білому домі, повідомлення про те, що Путін сумнівається в їхній рішучості. Це підтверджується й тим, що, окрім українських цілей, Росія також завдала ударів по дипломатичних представництвах Європейського Союзу в Києві та по американському виробнику електроніки Flex Ltd., вразивши його завод далеко від лінії фронту двома крилатими ракетами "Калібр".

"Путін відповів на дипломатію Трампа і зворушливий лист його дружини ляпасом - варварською атакою, яка чітко показує, що йому байдуже на відновлення мелодійного сміху українських дітей. Це має стати останньою краплею", - йдеться у статті.

Автори матеріалу також підкреслили, що Трамп дав Путіну всі шанси довести, що він зацікавлений у мирі. І, оскільки російський президент досі не підтвердив свої слова про готовність укласти мир конкретними діями, необхідно змусити його це зробити.

Меланія Трамп написала листа Путіну - що відомо

Перша леді США Меланія Трамп написала президенту Росії Володимиру Путіну особистого листа, який передала через Дональда Трампа під час саміту на Алясці. Його президент США особисто вручив у руки главі Кремля, повідомляє Reuters.

У листі Путіну дружина Дональда Трампа порушила питання важкого становища дітей в Україні та Росії на тлі триваючої війни.

"У кожної дитини в серці одні й ті самі тихі мрії... Вони мріють про любов, можливості та безпеку. Пане Путін, ви можете поодинці повернути їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії - ви послужите всьому людству", - цитує The Washington Post лист Меланії Трамп.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожою атакою опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Під час цієї атаки Росія жорстоко вдарила ракетами та дронами по житлових будинках у Києві. Загинули люди. Це була одна з найбільших атак на столицю.

  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 Фото: ДСНС

У ніч на 30 серпня здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар припав на Запорізьку та Дніпропетровську області та обласні центри.

У ніч на 2 вересня в Київській області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали удару дронами по Білоцерківській громаді. Унаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

У ніч на 3 вересня Росія атакувала Україну дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, більшість безпілотників рухалися в напрямку західних регіонів країни.

У Знам'янці Кіровоградської області внаслідок удару постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки. Частина жителів залишилася без електропостачання.

Крім того, через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура Кіровоградської області, затримуються понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.

У чому стратегія ударів РФ по Україні - думка експерта

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що інтенсивність ударів Росії по Україні буде наростати. Вибір цілей - суто політичне рішення, а інтенсивність атак визначається суто технічними можливостями.

"Вона [інтенсивність ударів] буде прямо пропорційна обсягам виробництва, тобто що виробили, тим і вдарили. Навряд чи до цього в Росії притримували якусь кількість дронів і ракет - просто виробляли менше. Зараз стали більше виробляти, тому стало більше атак", - пояснив він під час чату на Главреді.

Пономарьов прогнозує, що країна-агресор Росія й надалі користуватиметься тією самою тактикою, що й нині: один день бомбардують одне місто, інший день - інше місто, і т. д.

"Це розумно з точки зору подолання систем ППО. Тому так воно буде і далі", - вважає депутат Держдуми.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Путін Меланія Трамп новини України та світу ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

11:50Синоптик
"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

11:47Війна
Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атаки

Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атаки

10:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

"Ми виросли в Україні": путіністка Лоліта змінила позицію

"Ми виросли в Україні": путіністка Лоліта змінила позицію

Останні новини

11:50

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

11:48

Як відмовитися від подарунка і не мати грубого вигляду: правила етикету

11:47

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

11:41

Українцям почали приходити платіжки за газ на понад 60 000 гривень: яка причина

11:09

Путініст Михайло Єфремов розлучився: несподівана причина краху шлюбу

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
11:00

Китайський гороскоп на завтра 4 серпня: Коням - проблеми, Козлам - труднощі

10:56

Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атакиФото

10:48

Спилювати не варто: як омолодити стару яблунюВідео

10:43

США та Росія узгоджують нову зустріч Трампа з Путіним: чого хоче Кремль

Реклама
10:33

"Відповів на дипломатію ляпасом": як Путін образив Меланію Трамп - WPФото

10:21

Орбан втратить мільярди євро: ЄС готується покарати Угорщину через Україну

10:07

Перейшла на іншу мову: чим Каменських займається у США насправді

09:52

Сім знаків зодіаку, які найчастіше стикаються з грошовими проблемами

09:20

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

09:17

Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

09:14

Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

09:09

Реанімація Януковича: як Путін відчайдушно намагається знайти вихідПогляд

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 вересня (оновлюється)

08:30

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:59

Великий військовий парад у Пекіні: Трамп звинуватив РФ, Китай і КНДР у плануванні змовиФото

07:02

Уламки дрона впали між багатоповерхівками: що відомо про атаку РФ на Київщину

06:29

Атака РФ на Кіровоградщину: постраждали 5 осіб, частина жителів без світлаФото

06:05

Сі чудово засвоює уроки російської безсоромностіПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 5 відмінностей на картинці з дітьми на пляжі за 53 с

05:22

Жир і нагар зникнуть за лічені хвилини: хитрий спосіб очищення духовки від бруду

04:44

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

04:09

Смішні, дивні й загадкові: яке найрідкісніше прізвище в УкраїніВідео

03:30

Які породи собак не слід заводити новачкам: найпроблемніші варіантиВідео

02:27

Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси: катастрофічний прогноз учених

01:30

Колишня дівчина Брукліна Бекхема одружилася зі своєю подругою - деталі

01:24

Росія атакує дронами Україну: у великих містах лунають вибухи, працює ППО

00:43

Герасимов з’явився не просто так: експерт розкрив плани Кремля на фронті

02 вересня, вівторок
23:57

Школа за мільйон: скільки українським зіркам коштує навчати своїх дітей

23:56

Загроза комбінованої атаки: РФ може вдарити ракетами по Україні

23:36

Його поява не випадкова: в одному з міст України помітили рідкісного птаха

23:33

Трамп заговорив про "цікаві речі" після розмови з Путіним

22:36

"Спливли жахливі обставини": нові подробиці у справі ПарубіяВідео

22:25

Усик контролює всі пояси, але є нюанс: промоутер Джошуа дав неочікуваний прогноз

22:18

Збрила все "під нуль": Емма Стоун з лисим черепом здивувала фанатівВідео

Реклама
22:02

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

21:43

Вигадана реальність вбивці Парубія як симптом часуПогляд

21:26

Юна дівчина Остапа Ступки показала домашні кадри з ним: "Погодилася добровільно"

21:18

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

20:56

Де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією - Мерц назвав місто

20:47

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

20:35

"Бальзам" для часнику: копійчаний розчин, щоб він не гнив і дав гарний урожайВідео

20:09

Народила в 22 і залишила батькам: Аліна Гросу розкрила правду про молодшого брата

19:58

Простодушний пес влаштував переполох посеред ночі й розчулив Мережу несподіваною реакцієюВідео

19:53

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти